Au sommaire de cette édition : L'essentiel de l'actualité avec Samuel Calvo. L'actu mixée. Carnets du monde : les touristes français sont de retour dans le désert de Mauritanie. Musique : les nominations aux victoires de la musique 2018. Musique : la culture du sample. Avec : Sandy Fortis et Virginie Bellaïche, journalistes i24NEWS. Et Brice Miclet, journaliste et auteur de "Sample ! Aux origines du son hip-hop".