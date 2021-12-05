أحد أهم الموانئ الإماراتية يحصل على تصنيف ميناء دولي

تصنيف الميناء دوليا سيسهم في استقطابه للشركات العالمية الرائدة في القطاع وخاصة العاملة في سوق الطاقة العالمي

تمكن ميناء مغرق الإماراتي من انتزاع تصنيف دولي، بحسب ما صرح على تويتر مكتب حكومة أبو ظبي الإعلامي "يتيح التصنيف لميناء مغرق استقبال السفن الدولية والمحلية بما في ذلك القاطرات البحرية وسفن الحاويات وسفن الركاب وسفن البضائع عالية السرعة".

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وأعلن مكتب حكومة أبو ظبي الإعلامي أن ميناء مغرق في الظفرة التابع لمجموعة موانئ أبو ظبي حصل على تصنيف ميناء دولي من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات.

وقال سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي، إن تصنيف ميناء مغرق، الذي يعد أحد أهم موانئ منطقة الظفرة، مرفقا مينائيا دوليا، "يسهم في استقطابه للشركات العالمية الرائدة في القطاع وخاصة العاملة في سوق الطاقة العالمي".