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أحد أهم الموانئ الإماراتية يحصل على تصنيف ميناء دولي

i24news

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زورق دورية إيران في مياه الخليج على مقربة من ناقلة نفط تستعد للرسو في ميناء جزيرة خرج النفطي، في 12 آذار/مارس 2017
AFP / Atta Kenareزورق دورية إيران في مياه الخليج على مقربة من ناقلة نفط تستعد للرسو في ميناء جزيرة خرج النفطي، في 12 آذار/مارس 2017

تصنيف الميناء دوليا سيسهم في استقطابه للشركات العالمية الرائدة في القطاع وخاصة العاملة في سوق الطاقة العالمي

تمكن ميناء مغرق الإماراتي من انتزاع تصنيف دولي، بحسب ما صرح على تويتر مكتب حكومة أبو ظبي الإعلامي "يتيح التصنيف لميناء مغرق استقبال السفن الدولية والمحلية بما في ذلك القاطرات البحرية وسفن الحاويات وسفن الركاب وسفن البضائع عالية السرعة".

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وأعلن مكتب حكومة أبو ظبي الإعلامي أن ميناء مغرق في الظفرة التابع لمجموعة موانئ أبو ظبي حصل على تصنيف ميناء دولي من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات.

وقال سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي، إن تصنيف ميناء مغرق، الذي يعد أحد أهم موانئ منطقة الظفرة، مرفقا مينائيا دوليا، "يسهم في استقطابه للشركات العالمية الرائدة في القطاع وخاصة العاملة في سوق الطاقة العالمي".