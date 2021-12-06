الجزائر تعلن تقديم 100 مليون دولار لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية

كما أعلن تبون عن توفير 300 منحة للطلبة الفلسطينيين للدراسة في الجامعات الجزائرية

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الاثنين، منح صك بقيمة 100 مليون دولار كمساهمة لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية.

P

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس محمود عباس، عقب لقاء جمعهما في العاصمة الجزائرية الجزائر.

وقال تبون: وفاءً لتاريخِ الجزائر الثوري المجيد والالتزام الثابت للشعب الجزائري برمته، بمساندة القضية الفلسطينية العادلة في كل الظروف وعملا بقرارات جامعة الدول العربية ذاتِ الصلة، قررتْ الدولةُ الجزائرية تقديمَ هذا الصكِ الذي يتضمن مساهمةً ماليةً من الجزائر بقيمة مئة (100) مليون دولار، لأخي فخامة الرئيس أبومازن رئيسِ دزلة فلسطين ورئيسِ منظمة التحرير الفلسطينية.

كما أعلن تبون عن توفير 300 منحة للطلبة الفلسطينيين للدراسة في الجامعات الجزائرية.