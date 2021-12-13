توقيع اتفاقية شراكة بين شركتي "إكسبيرينس هب" الاماراتية و"أمسالم" الإسرائيلي للتعزيز السياحة في جزيرة ياس

لتعزيز مكانة الجزيرة باعتبارها واحدةً من الوجهات السياحية والترفيهية الرائدة في العالم بداية شهر يناير الوشك

أعلنت "إكسبيرينس هب" التابعة لشركة "ميرال" الاماراتية، عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة "أمسالم للسياحة والسفر" الإسرائيلية للترويج لجزيرة ياس من خلال شراكة تطوير مشاريع متكاملة على مدى 18 شهراً، لتعزز مكانة الجزيرة باعتبارها واحدةً من الوجهات السياحية والترفيهية الرائدة في العالم ويبدأ تطبيق الاتفاقية بداية من يناير/كانون الثاني 2022.

وتأتي هذه الشراكة في إطار رؤية "إكسبيرينس هب" لتقديم العروض للسوق الإسرائيلية وتعزيز حضور جزيرة ياس كوجهة ترفيهية رائدة في أبوظبي للمسافرين القادمين من إسرائيل عبر سوق السياحة والسفر، وذلك بعد مرور عام على انطلاق أول رحلة تجارية بين تل أبيب والإمارات. وتعد شركة "أمسالم" الشريك الاستراتيجي الأول والوحيد لإكسبيرينس هب في إسرائيل.

وتتضمن الشراكة عمل الطرفين معاً من خلال برنامج منظم يركز على المشاركة والتدريب والتحفيز لشبكة "أمسالم" من وكلاء السفر وممثلي المبيعات.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز ولاء الموظفين لجزيرة ياس، كوجهة استثنائية وترفيهية رائدة، وذلك بهدف تعزيز السياحة القادمة من إسرائيل إلى جزيرة ياس، ودعم انتعاش قطاع السفر والسياحة.

وكانت دولة الإمارات قد سجلت بين سبتمبر/أيلول 2020 وأكتوبر/تشرين الأول 2021 زيارة أكثر من 250 ألف سائح إسرائيلي، جذبتهم العروض السياحية عالمية المستوى التي تقدمها جزيرة ياس، بما في ذلك 10 فنادق ومنتجعات راقية، وباقة واسعة من المطاعم الفاخرة وأماكن تناول الطعام العصرية والعديد من منافذ البيع بالتجزئة. وتشير التوقعات إلى نمو هذه السوق بشكلٍ كبير مع انطلاق أكثر من 20 رحلة بين الإمارات وإسرائيل أسبوعياً، والعروض المقدمة لجذب آلاف السياح الجدد سنوياً إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وستعمل شركة "إكسبيرينس هب" في أبوظبي مع شركة "أمسالم للسياحة والسفر" الإسرائيلية، من خلال هذا البرنامج على نشر الوعي حول جزيرة ياس والترويج لها عبر مكاتبها وعلاقاتها المحلية والإقليمية والدولية، والتشجيع على زيارتها.