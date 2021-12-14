تركيا: تراجع الليرة لمستوى قياسي جديد أمام الدولار وطوابير في اسطنبول لشراء الخبز المدعوم

نسبة التضخّم الحقيقية أكثر من 58% بحسب دراسة أجرتها مجموعة البحث حول التضخم المؤلفة من خبراء اقتصاد مستقلين"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا ، اليوم الثلاثاء، مقاطع فيديو تُظهر طابورا طويلا لمواطنين أتراك في العاصمة اسطنبول، اصطفوا لشراء "الخبز الشعبي"، الذي تدعمه السلطات المحلية، مما جعل عمدة المدينة، أكرم إمام أوغلو، يعلق قائلا "إنه على الرغم من أن المواطنين الأتراك أصبحوا أفقر بسبب التضخم وانهيار الليرة، إلا أنه من غير المرحب نشر مثل هذه الفيديوهات"، وفق ما نشرته نشرت وكالة "نوفوستي".

وهبطت الليرة التركية، أمس الاثنين، إلى مستوى قياسي منخفض جديد، وصل إلى 7 في المئة، أي 15 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، قبل أن تغير مسارها بعدما تدخل البنك المركزي التركي للمرة الرابعة في أسبوعين لدعمه، بحيث جرى اليوم تداول الليرة عند مستوى 14.24 ليرة للدولار.

وفقدت الليرة نحو 50 في المئة من قيمتها منذ بداية العام، بفعل خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي، الذي بلغ 400 نقطة أساس منذ أيلول/سبتمبر الماضي، وهي خطوة يدعمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتظاهر أكثر من خمسة آلاف شخص، الأحد، في اسطنبول احتجاجًا على التضخم وتراجع القدرة الشرائية، في أول تجمّع كبير على خلفية الاضطرابات التي يمرّ بها الاقتصاد التركي منذ أسابيع.

إلا أن "المعارضة ومراقبين عدة يشكّكون في صحة الأرقام الرسمية، متّهمين المكتب الوطني للإحصاءات بسوء تقدير التضخم"، معتبرين أن "نسبة التضخّم الحقيقية قد تكون أكثر من 58 في المئة، بحسب دراسة أجرتها مجموعة البحث حول التضخم المؤلفة من خبراء اقتصاد مستقلين"، وفق ما نشرته وكالة فرنس برس.