قبل زيارة تبون، الجزائر تمنح تونس قرضا بقيمة 300 مليون دولار

يأتي القرض قبل زيارة يجريها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الاربعاء والخميس الى تونس

أعلنت السلطات الجزائرية الثلاثاء عن ابرامها اتفاقا للحصول على قرض مالي من الجزائر بقيمة 300 مليون دولار, والذي يأتي قبل زيارة يجريها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يومي الاربعاء والخميس الى تونس.

الزيارة اليوم هي الاولى للرئيس الجزائري الى تونس، وتهدف بحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية الى "تعزيز روابط الاخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة وترسيخ سنة التشاور والتنسيق القائمة بين القيادتين في البلدين حول القضايا الاقليمية والدولية الراهنة".

وجاء في الجريدة الرسمية التونسية الثلاثاء "تتم الموافقة على البروتوكول المالي المبرم بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بمنح قرض بمبلغ ثلاثمائة (300) مليون دولار أمريكي لفائدة الجمهورية التونسية".

وتواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة في بلد لا تشجع حالة انعدام الاستقرار فيه المزمنة المستثمرين والمانحين، كما وصلت نسبة البطالة فيه 18,4%.

والاثنين أعلن الرئيس التونسي مجموعة جديدة من التدابير الاستثنائية بمواصلة تجميد أعمال البرلمان حتى 17 كانون الأول/ديسمبر 2022 التاريخ الذي ستجرى فيه انتخابات نيابية مبكرة كما تنظم البلاد استفتاء حول "اصلاحات دستورية" في تموز/يوليو 2022. وتلقى صندوق النقد الدولي مؤخرا طلبا للمساعدة من الحكومة التونسية الجديدة وهناك مباحثات تقنية جارية لتحديد الأولويات الاقتصادية للبلاد.