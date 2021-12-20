لبنان : يمكن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في بداية العام المقبل

اللجنة المعنية بالتفاوض مع الصندوق اتفقت مع حاكم مصرف لبنان على أن حجم الخسائر المالية بلغ 69 مليار دولار

أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، أمس الأحد، أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام المنصرم، مضيفا أن "حجم الخسائر المالية بلغ 69 مليار دولار وتتحملها الحكومة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين"

وأضاف الشامي، لتلفزيون الجديد اللبناني المحلي، أن اللجنة الوزارية المعنية بالتفاوض مع الصندوق اتفقت مع حاكم مصرف لبنان على أن حجم الخسائر المالية بلغ 69 مليار دولار وتتحملها الحكومة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

ويُنظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه السبيل الوحيد للبنان لإطلاق المساعدات التي تمس الحاجة إليها في البلاد.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، قد أكد الأسبوع الماضي أنّ "الحكومة تتعاون مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى إقرار برنامج للتعافي الاقتصادي"، نافياً وجود خلافات داخل اللجنة المكلفة التفاوض معه، مؤكداً أنه قريباً "سنتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد"

ومن جهته، أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي، أنه يعكف على تقييم حجم خسائر القطاع المالي في لبنان، مضيفاً أنّ "تقدّماً كبيراً" تحقق في تحديد الخسائر، حسب ما صرح المتحدث باسم الصندوق جيري رايس.

وفي نفس السياق، وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى لبنان، أمس الأحد، في زيارة، قال إنها ستركز على دعم شعب الدولة المنكوبة بالأزمات، حيث دعا القادة السياسيين اللبنانيين إلى البدء في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لبدء المفاوضات مع الصندوق.