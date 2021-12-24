"نجري مفاوضات مع الإمارات لتوسيع الاستثمارات المتبادلة على مستوى الشركات التكنولوجية"

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، "إن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل ودولة الإمارات تجاوز المليار دولار"، مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة لتعزيز التعاون الاقتصادي هي "إيجاد آليات لتوسيع الاستثمارات المتبادلة على مستوى الشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة".

وأضاف لابيد أن هناك "مفاوضات تجرى حاليا لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين"، لافتا إلى أنه "نجري مفاوضات مع الإمارات لتوسيع الاستثمارات المتبادلة على مستوى الشركات التكنولوجية"، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلي "مكان".

وأشار لابيد إلى أن " إسرائيل والإمارات تشاركان في حلف جديد في الشرق الأوسط يقف ضد التطرف الذي تقوده إيران وحلفاؤها"، بحسب ما جاء في مقابلة أجرتها معه صحيفة "خليج تايمز" الصادرة في دبي.