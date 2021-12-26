مصر: الصادرات الهندسية تكسر حاجز الـ 3 مليار دولار لتسجل أعلى معدل في تاريخها

بلغت قيمة صادرات مصر بهذه القفزة 3.002 مليار دولار، وهو أعلى معدل في تاريخ القطاع، مقابل 2.073 مليار دولار

حققت صادرات مصر الهندسية قفزة بنسبة 45% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2021، على ما اعلن رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية في مصر، شريف الصياد.

وبلغت قيمة صادرات مصر بهذه القفزة 3.002 مليار دولار، وهو أعلى معدل في تاريخ القطاع، مقابل 2.073 مليار دولار عن نفس الفترة من العام 2020، أوضح الصياد.

وكشف الصياد، في بيان للمجلس التصديري، اليوم الأحد، أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعا بنسبة 51% في شهر نوفمبر 2021، بالمقارنة بنفس الشهر 2020، حيث بلغت 354.8 مليون دولار، مقابل 234.9 مليون دولار، محققة بذلك أكبر رقم صادرات شهري منذ عام 2009، على ما جاء في القاهرة اليوم.

وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال أول 11 شهرا من 2021، أوضح الصياد أن صادرات الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسبة 41%، والكابلات حققت 97%، ومكونات السيارات حققت 41%، والأجهزة المنزلية ارتفعت 48%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية ارتفعت بنسبة 31%.

واعتبرت مي حلمي المديرة التنفيذية للمجلس التصديري للصناعات الهندسية "أن عام 2021 يعتبر عاما استثنائياً للصادرات الصناعية الهندسية، إذ حققت معدلات هي الأعلى، الأمر الذي يدفعنا إلى مزيد من الجهود لزيادة الصادرات وفتح أسواق تصديرية جديدة وخلق الفرص التصديرية الجديدة، عبر الأنشطة المختلفة للمجلس التصديري للصناعات الهندسية".

وأفادت حلمي، أن قارة أوروبا تستحوذ على 48% من إجمالي الصادرات الهندسية، بإجمالي صادرات تصل إلى 1.4 مليار دولار، تلتها قارة آسيا بنسبة ارتفاع 32% بإجمالي صادرات بلغت 951 مليون دولار، وحققت الصادرات إلى إفريقيا نموا بنسبة 18% بإجمالي 535 مليون دولار، وارتفعت الصادرات الهندسية إلى أمريكا الجنوبية بواقع 2% بإجمالي 59 مليون دولار، وأمريكا الشمالية بنسبة 0.6% بإجمالي 18 مليون دولار.