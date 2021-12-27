تقرير: "علي اكسبرس" و"شين" ستتوقف عن ارسال الطرود للسلطة الفلسطينية

المواقع التجارية الصينية ستتوقف عن ارسال الطرود لمدن فلسطينية ابتداء من العام القادم

أفادت القناة الاسرائيلية N12 انه خلال الساعات الاخيرة هناك تقارير متزايدة حول المواقع التجارية الصينية "علي اكسبرس" و shein بأنهم سيتوقفون عن ارسال الطرود الى السلطة الفلسطينية ابتداء من كانون ثاني/يناير 2022. ومن بين المدن التي ستتوقف عن استقبال الطرود هناك اريحا، نابلس، رام الله، الخليل وجنين.

ونقلا عن مسؤولين مطلعين للقناة الاسرائيلية قالوا، إن السبب ليس تجاريا، إنما بسبب ان البريد الفلسطيني يطلب من البائعين في موقع علي اكسبرس تسجيل "فلسطين" كبلد المقصد وليس اسرائيل. بالذات الاعتراف بـ"فلسطين" ليس المشكلة بحد ذاتها، إنما الزبائن، والذين غالبيتهم لا يعرفون اختيار "فلسطين" كدولة المقصد. النتيجة :كميات كبيرة من الطرود يتم ارسالها الى المدن في السلطة الفلسطينية تحمل دولة المقصد اسرائيل، ولا تصل وجهتها.

ويقول المسؤولون أن البريد الفلسطيني يرفض فرز الطرود غير المخصصة لـ"فلسطين" وانما الى اسرائيل، ولذلك فإن الزبائن لا يحصلون على الطرود. لأن الحديث يدور على اي حال عن عدد قليل من الطرود، قررت المواقع الصينية أن الشحن للمدن الفلسطينية غير مربح، ولذلك خرج بيان من الشركات الصينية.

وذكر الموقع انه لحد الان شحن الطرود من المتوقع ان يتوقف، لكن ليس من المؤكد أن الامر نهائي. من وراء الكواليس تجري مفاوضات للتوصل الى حل يتيح استمرار بعث الطرود من الصين.

وفي تعقيب للبريد الاسرائيلي للموقع ذكر :"الحديث يدور عن بيان مخصص لسكان السلطة الفلسطينية ويرتبط بترتيبات تسليم الطرود بين شركات تجارة الكترونية في الخارج والسلطة الفلسطينية".