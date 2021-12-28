الذهب يفقد بريقه مع صعود الدولار

تراجع سعر الذهب العالمي، استجابة لإرتفاع الدولار والذى يرتبط بعلاقة عكسية مع الذهب. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1806.60 دولار للأونصة، لكنه ظل فوق مستوى 1800 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 بالمئة إلى 1807.40 دولار.

وبحسب وكالة رويترز، شهدت الأسهم العالمية حالة من الاستقرار، فيما تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف من أن المتحور أوميكرون يمكن أن يتسبب في تباطؤ الاقتصاد في العام الجديد.

وارتفع مؤشر الدولار من أضعف مستوياته منذ ما يقرب من أسبوع، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت الفضة واحدا بالمئة إلى 22.71 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 1.5 بالمئة إلى 960 دولارا.