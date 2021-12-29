الليرة التركية تتراجع مرة اخرى أمام الدولار الأميركي

وصل سعر الدولار الواحد إلى 11.8 ليرة، ما يعني إنها رغم انتعاش الأسبوع الماضي قد خسرت 37 بالمئة من قيمتها

تراجعت الليرة التركية مجددا، امس الثلاثاء، بنسبة 2%، بخسارة جديدة تساهم بزيادة الخسائر "الحادة" التي عانتها الليرة في اليوم الماضي، وتآكل المكاسب الكبيرة التي حققتها العملة التركية الأسبوع الماضي.

وبحسب وكالة رويترز، وصل سعر الدولار الواحد إلى 11.8 ليرة، ما يعني إنها رغم انتعاش الأسبوع الماضي قد خسرت 37 بالمئة من قيمتها حتى الآن هذا العام.

وارتفعت الليرة أكثر من 50 بالمئة الأسبوع الماضي بعد تدخلات اقتصادية مدعومة من الدولة، بلغت قيمتها مليارات الدولارات، وتحرك الحكومة لتغطية خسائر العملات الأجنبية على ودائع معينة، مما أعاد العملة إلى مستويات منتصف نوفمبر.

وعليه أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، عن توفير حوافز للمدخرين لتحويل ودائعهم إلى الليرة التركية، وبموجب هذه الحوافز ستقوم وزارة الخزانة والبنك المركزي التركي بسداد الخسائر التي يتسبب بها تآكل قيمة الليرة خلال فترة الإيداع.

وكانت الليرة قد وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 18.4 للدولار قبل إعلان أردوغان، بعد تراجع دام شهورا بسبب المخاوف من تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة التي سعى إليها الرئيس.