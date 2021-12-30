ابتداء من يوم السبت القادم الامارات أول دولة في العالم تعتمد اسبوع عمل 4 أيام ونصف

دولة الامارات العربية تحاول ان تتكيف مع جدول الاعمال العالمي والذي لا يعمل في ايام الاحد

ابتداء من يوم السبت القادم، ومع بداية السنة الميلادية الجديدة ، ستنتقل دولة الامارات العربية الى اسبوع العمل الجديد أربعة أيام ونصف، وذلك بعد اضافة يوم الاحد الى نهاية الاسبوع كما هو متبع في العالم الغربي. وبذلك أصبحت الامارات الدولة الاولى في العالم والتي تقصر اسبوع العمل لديها من خمسة ايام لاربعة أيام ونصف.

القرار اتخذ قبل ثلاثة أسابيع وسيكون ساريا بشكل شامل على القطاع العام، باستثناء جهاز التعليم، الجامعات. وبحسب وكالة الانباء الرسمية فان جميع العاملين في القطاع العام يجب ان ينتقلوا الى اسبوع العمل القصير، لكن شركات المقاولات التي تقدم خدمات للقطاع العام (التنظيف، على سبيل المثال)، غير ملزمة بتقصير ايام الاسبوع.

وبموجب القرار، يوم الجمعة سيتحول الى نصف يوم عمل، حتى ساعات الظهر. وستمنح للعاملين المسلمين الامكانية للخروج بصورة مبكرة أو العمل بنفس اليوم من البيت. حتى يتاح لهم المشاركة بصلاة الجمعة.

الجانب الاقتصادي للقرار يعني اغلاق مؤسسات رسمية، بما في ذلك البنك المركزي في البلاد ومواقع الانشطة الرئيسية في أيام الاحد.

أبو ظبي ودبي كانت أعلنت أنهم سوف يتبنون القرار أيضا بالنسبة لموظفي الادارة المحلية، في المقابل، الشارقة ثالت أكبر مدينة في الامارات اعلنت انها ستحول يوم الجمعة الى يوم عطلة كامل، اي الانتقال الى اربعة ايام عمل، مع امكانية العمل بصورة جزئية أيام الاحد لتلبية احتياجات جماهيرية عامة.

في البيان الرسمي للحكومة الاماراتية ذكر ان الحديث يدور عن خطوة من شأنها تكييف القطاع المالي بشكل أفضل مع المعاملات الدولية، في أيام الاحد عالم الاعمال الدولي يعمل بوتيرة منخفضة، البورصات في انحاء العالم مغلقة وايضا المكاتب والشركات، يمكن القول ان الامر تسعى لتكييف نفسها مع جدول الاعمال العالمي.