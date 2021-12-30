بشائر لعودة العلاقات التجارية بين يريفان وتركيا

وفي تطور لافت آخر، منحت سلطات يريفان شركة الطيران الأرمنية فليون أرمينيا ترخيصاً لبدء تسيير رحلات تشارتر

أعلنت الحكومة الأرمنية عدم نيتها تمديد الحظر المفروض على استيراد البضائع التركية نزولا عند مطالب رجال أعمال بارزين في الدولة وتعهدت في الوقت نفسه بدعم الشركات التي بدأت باستبدال المنتجات التركية، استنادًا الى ما ذكرته وزارة الاقتصاد الأرمنية الخميس، في تطور لافت في العلاقات بين البلدين، ستتضح تفاصيله تباعا، بحسب روسيا اليوم.

وذكرت وزارة الاقتصاد الأرمنية على صفحتها في "فيسبوك" اليوم الخميس أن هذا الحظر الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام الجاري أسفر عن إنشاء شركات محلية جديدة تنتج بضائع مختلفة، غير أن نسبة التضخم تأثرت سلبًا، لاسيما فيما يخص سلسلة من السلع الأساسية.

وفي تطور لافت آخر، منحت سلطات يريفان شركة الطيران الأرمنية فليون أرمينيا ترخيصاً لبدء تسيير رحلات تشارتر بين يريفان واسطنبول.

وكانت يريفان أعلنت عن فرض هذا الحظر في أكتوبر 2020، ردًا على دعم تركيا عسكريا لأذربيجان خلال حرب قره باغ الأخيرة.