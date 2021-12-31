أردوغان يحث الأتراك على إبقاء مدخراتهم بالعملة المحلية "الليرة"

"إن حجم التدخل الإجمالي تراوح بين ستة مليارات وعشرة مليارات دولار"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن "تقلب سعر الصرف في الفترة الأخيرة كان تحت السيطرة إلى حد كبير"، بعد أن تراجعت الليرة بشدة خلال الشهرين الماضيين، وحث الأتراك على "الاحتفاظ بكل مدخراتهم بالليرة".

وأضاف أردوغان "دعونا لا ننسى ذلك، طالما لا نتخذ عملتنا كأساس فإن مصيرنا الغرق، هذا هو ما سنمضي به قدما وليس بهذه العملة الأجنبية أو تلك"، مشيرا إلى "نرى مؤشرات على أن مواطنينا وشركاتنا سيسرعون أكثر عودتهم إلى عملتنا الوطنية اعتبارا من رأس السنة".

وأعلن البنك المركزي التركي، عن تدخله المباشر خمس مرات في السوق هذا الشهر لوقف انهيار العملة، وقال مصرفيون "إن حجم التدخل الإجمالي تراوح بين ستة مليارات وعشرة مليارات دولار"، وفقا لوكالة "رويترز".

وانخفض صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي، إلى أدنى مستوى منذ 2002، ليصل إلى 8.63 مليارات دولار في 24 كانون الأول/ ديسمبر من 12.16 مليار، قبل ذلك بأسبوع، وفق ما أظهرته بيانات من البنك أمس الخميس.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، فقد بلغ سعر صرف الليرة التركية، اليوم الجمعة، نحو 13.18 للدولار الواحد، ارتفاعا من 13.4 أمس الخميس.