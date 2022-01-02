مجددا: اسرائيل تسمح بالتعامل التجاري مع العراق

اسرائيل تستثني التعامل التجاري مع العراق والتي يعتبرها القانون الاسرائيلية بأنها دولة عدو

كما هو الحال في كل عام خلال السنوات الاخيرة، وقع وزير المالية الاسرائيلية افيغدور ليبرمان على تعليمات تستثني التعامل التجاري مع العراق، حيث ان القانون الاسرائيلي يُعَرِف العراق بأنها دولة عدو.

ووفقا لمجموعة المنشورات الحكومية التي نشرت بتاريخ 13 كانون اول/ديسمبر 2021 تحت عنوان "التفويض العام بموجب قانون التجارة مع العدو" سيتم التعامل مع العراق وكأنها ليست عدوا بموجب القانون، وذلك حتى تاريخ كانون اول/ديسمبر 2022.

وذكر موقع "يسرائيل ديفنس"للشؤون الامنية انه بموجب تقارير سابقة الحديث هنا يدور عن شراء نفط من اقليم كردستان العراقي.