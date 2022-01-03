إكسبو 2020: مجموعة بنك "الإمارات دبي الوطني" تلقي الضوء على اقتصاد البيانات الشخصية

"البيانات تتم وفق أعلى المعايير العالمية، وبنفس طريقة صون أموال العملاء ومدخراتهم"

يتيح جناح بنك الإمارات دبي الوطني في " إكسبو 2020 دبي" لعملائه و للزوار، إمكانية استخدام بياناتهم الشخصية ضمن ما يسمى بـ " اقتصاد البيانات الشخصية"، لتحقيق عوائد مادية مجزية، وذلك عن طريق تمكين البنك من تجميعها وتخزينها وإدارتها وفق أعلى مواصفات الحماية وأمن البيانات الشخصية، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.

وأكد الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، عبد الله قاسم، أنه "إدراكا للوعي المتزايد بشأن البيانات الشخصية بوصفها أصلا، وبما يتماشى مع الرغبة المتزايدة للأفراد في معرفة كيفية استخدام بياناتهم وتحقيق الدخل منها، تقدم الخدمات المصرفية المستقبلية من بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي عرضا مصرفيا للبيانات يدعى اقتصاد البيانات الشخصية".

ولفت قاسم إلى أن "مفهوم إكسبو 2020 دبي المتمثل في إطلاق العنان لإمكانات الأفراد والمجتمعات لصنع المستقبل شجع المجموعة على إتاحة الفرصة للعملاء وزوار الحدث الدولي، وتمكينهم من التحكم في بياناتهم واستثمارها بشكل أفضل ضمن اقتصاد البيانات الشخصية".

وأوضح قاسم أن "مفهوم اقتصاد البيانات الشخصية يقوم على تمكين الأفراد النشيطين رقميا من إدارة بياناتهم الشخصية باعتبارها أصلا"، مشيرا إلى أن "بنك الإمارات دبي الوطني يقوم بدور الوسيط للتفاوض على عقود البيانات المجمعة، وبالتالي توليد مصدر دخل للمستخدمين المهتمين".

وأشار قاسم، بخصوص مسألة الحماية، أن "البيانات تتم وفق أعلى المعايير العالمية، وبنفس طريقة صون أموال العملاء ومدخراتهم"، حيث يقدم البنك للعملاء إمكانية تجميع بياناتهم وإخفاء هويتها بأمان، مع ربطها بالعلامات التجارية المناسبة التي يمكن أن تحقق دخلا جيدا لهم.

وأضاف قاسم، أن "كلا من بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي يتبوأن مكانة مرموقة تؤهلهما للعمل وسيطا لتجميع البيانات وتحليلها وإدارتها، مع الالتزام بإرشادات الخصوصية والشفافية".