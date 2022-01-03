التضخم في تركيا يبلغ أعلى مستوياته منذ عشرين عاما

ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 36,1 في المئة الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020،

دفعت أزمة الليرة التركية باتجاه بلوغ التضخم في تركيا خلال كانون الأول/ديسمبر أعلى مستوياته منذ العام 2002، وهذا الرقم هو الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2002 حينها بلغ التضخم 33,45 في المئة قبل وصول حزب رجب طيب إردوغان إلى السلطة، وهو أيضا أعلى بسبع مرات من الهدف الأساسي للحكومة.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 36,1 في المئة الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، بعدما كانت نسبة الارتفاع 21,3 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب مكتب الإحصاءات التركي.

ويضع تراجع الليرة التركية اردوغان وحزبه في مأزق، لا سيما وأن الانتخابات الرئاسية على بعد عام ونصف. وغالبا ما يعزى نجاح إردوغان المستمر إلى التنمية والازدهار اللذين ساهمت حكومته في تحقيقهما بعد الأزمة الاقتصادية التي واجهتها تركيا في العام 2001.

لكنه يواجه عقبات في مسار إعادة انتخابه في الانتخابات المقررة في منتصف العام 2023، كما أظهرت استطلاعات الرأي. وتظهر استطلاعات الرأي أنه سيخسر في الدورة الثانية ضد معظم المنافسين الرئيسيين، وسوف يخسر تحالفه الحاكم السيطرة على البرلمان لمصلحة مجموعة من أحزاب المعارضة التي تزداد شعبيتها.

وتعهد إردوغان اثر اجتماع الحكومة بعد ظهر الإثنين "بخفض التضخم تحت العشرة بالمئة في أسرع وقت ممكن". ويواصل اردوغان رفضه أسعار الفائدة المرتفعة التي يعتبرها عبئا على النشاط الاقتصادي كما أنها تبطئ النمو. لكن البنوك المركزية ترفع عند الحاجة، معدلات الفائدة الرئيسية لوضع التضخم تحت السيطرة.

من جانبه، اتهم إردوغان الاثنين "النخب" بتحقيق أرباح من "ريع عائدات الفوائد" مكررا تمسكه بتعهده عدم زيادة تكاليف الاقتراض.

ودعت السلطات الإثنين المصدرين إلى تحويل 25 بالمئة من حجم صادراتهم باليورو أو الدولار أو الجنيه الإسترليني، إلى البنك المركزي التركي، في خطوة يرجى منها دعم الليرة التركية التي فقدت 44 في المئة من قيمتها في مقابل الدولار في العام 2021، مع ازدياد الخسائر نهاية العام الماضي عندما أطلق إردوغان سلسلة من التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة.

يشار الى أن الدولار ارتفع إلى مستوى قياسي غير مسبوق، وبلغ قرابة 18,4 ليرة تركية تزامنا مع اعلان إردوغان تدابير جديدة لدعم العملة الشهر الماضي، في حين كان الدولار يعادل 7.4 ليرات بداية العام 2021. وتحسن منذ ذلك الحين، سعر الصرف إلى نحو 13 ليرة في مقابل الدولار، رغم أن العملة التركية خسرت 2 % إضافية من قيمتها بعد الكشف عن أرقام التضخم الأخيرة.