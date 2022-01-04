آبل تحطم رقمًا قياسيًا وتحقق 3 تريليون دولار قيمة سوقية

يراهن المستثمرون على أن المستهلكين سيواصلون شراء هواتف آيفون، وأجهزة ماك بوك وخدمات مثل أبل تي.في وأبل ميوزيك

تمكنت شركة آبل من تحطيم الرقم القياسي لتصبح أول شركة في العالم تصل قيمتها السوقية الى ثلاثة تريليونات دولار. وينسب مراقبون هذا الاختراق الى ثقة المستثمرين بأن تواصل آيفون إصدار المنتجات الأكثر مبيعًا، هذا إلى جانب عملها الحثيث على اكتشاف أسواق جديدة في عالم السيارات ذاتية القيادة، على سبيل المثال.

ويفيد موقع سبوتنيك أن أسهم الشركة ارتفعت الى 182.88 دولار في منتصف أول أيام التداول في العام الجديد، وهو رقم قياسي جديد، أوصل قيمة شركة آبل السوقية الى ثلاثة تريليونات دولار.

ويراهن المستثمرون على أن المستهلكين سيواصلون شراء هواتف آيفون، وأجهزة ماك بوك وخدمات مثل أبل تي.في وأبل ميوزيك.

يشار الى أن مايكروسوفت، كانت تتقدم على آبل في هذا المضمار حيث تبلغ قيمتها السوقية حاليا نحو 2.5 تريليون دولار، وتذمرت أبل في تشرين الثاني/أكتوبر الماضي من أنه من المحتمل أن تؤثر قيود سلاسل التوريد على نموها خلال الفترة المتبقية من العام.