الهيئة الناظمة لمكافحة الاحتكار في ألمانيا تمهّد الطريق للتضييق على أنشطة غوغل

تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى رقابة أكثر على مستوى العالم على خلفية ازدياد هيمنتها وممارساتها الضريبية.

صنّفت الهيئة الألمانية الناظمة لمكافحة الاحتكار، الأربعاء غوغل، على أنها شركة "بالغة الأهمية بالنسبة للأسواق"، في خطوة تمهّد الطريق للسلطات لضبط وتنظيم الأشطة التي قد تعيق التنافسية.

وجاء القرار غير المسبوق بعد الانتهاء من تعديل قانون التنافسية الألماني ودخوله حيّز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2021، الذي يجيز للسلطات التدخل مبكرا، خصوصا ضد الشركات الرقمية العملاقة. لا سيما، أن السلطات باشرت التحقيق بشأن شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل أمازون وفيسبوك، منذ عام.

واعتبر رئيس سلطة الكارتلات الاتحادية أندرياس موندت هذه الخطوة مهمة للغاية، نظرًا لأن قرارا كهذا يفوض سلطة الكارتلات الاتحادية بالتحرّك ضد ممارسات محتملة مناهضة للتنافسية، تقوم بها غوغل".

وتواجه شركات التكنولوجيا الكبرى رقابة أكثر على مستوى العالم على خلفية ازدياد هيمنتها وممارساتها الضريبية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، خسرت غوغل دعوى استئناف في ثاني أعلى محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي ضد غرامة قدرها 2,4 مليار يورو (2,8 مليار دولار) فرضتها بروكسل لانتهاكها هيمنة محركها البحثي.