النفط يواصل الصعود بسبب الاضطرابات في كازاخستان

النفط يواصل الصعود بفعل اضطرابات كازاخستان

ارتفعت أسعار النفط امس الخميس، بنحو اثنين بالمئة، لتواصل ارافاعها الذي بدأ منذ بداية العام الجديد، بفعل تزايد الاضطرابات في كازاخستان المنتجة للنفط والعضو المهم في تكتل أوبك+، بجانب انقطاع إمدادات من ليبيا، جاء هذا بحسب ما نشر موقع سكاي نيوز الإخباري.

ولليوم السادس على التوالي، تتواصل الاحتجاجات في كازاخستان بسبب رفع أسعار الوقود في البلد المنتج للنفط والغاز والعضو في تحالف "اوبك+". ​​​​​​​ ويبلغ متوسط إنتاج كازاخستان من النفط الخام حوالي 1.6 مليون برميل يوميا، قبل احتساب حصتها من التخفيضات المعتمدة من قبل "اوبك+".

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار أو 1.5 بالمئة، لتصل عند التسوية إلى 81.99 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.6 دولار أو 2.1 بالمئة عند التسوية إلى 79.46 دولار. ولامس العقد أعلى مستوى له في الجلسة عند 80.24 دولار.