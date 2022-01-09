شركة الاتحاد للطيران تشغّل أكثر رحلاتها استدامة بين لندن وأبو ظبي

وقود الطائرات المستدام يقلل من البصمة الكربونية للطيران عن طريق تقليل كثافة الكربون على مدار دورة حياة الوقود

شغلت الاتحاد للطيران، في وقت سابق من هذا العام، أكثر رحلاتها استدامة بين لندن وأبو ظبي، ونجحت بخفض انبعاثات الكربون بنسبة تفوق 70%، وفق تقرير مصور أعده موقع سي ان ان بالعربية. فالاتحاد لديها هدف طموح هو تقليل الانبعاثات الكربونية الى الصفر بحلول عام 2050 واحدى الطرق التي تخطط من خلاله تحقيق هذا الهدف هو اعتمادها برنامج " المسار الأخضر" على ما تعهدت به الإمارات وفق التقرير.

وتختبر شركة الطيران بالشراكة مع بوينغ وجنرال الكتريك، أحدث التقنيات المستدامة، وأحدى هذه التقنيات هي وقود الطائرات المستدام. ويقول الباحث في جامعة خليفة اليخاندرو رايوس أن وقود الطائرات المستدام يقلل من البصمة الكربونية للطيران عن طريق تقليل كثافة الكربون على مدار دورة حياة الوقود، لذلك اعتمادا على المسار المستخدم والتكنولوجيا المستخدمة، تقول دراسات انه يمكن ان تتدنى الانبعاثات بنسبة تصل الى 80% مقارنة بانواع وقود الطيران التقليدية.

ويضيف التقرير المصور على صفحة سي ان ان أن الوقود المستدام يقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 80% مقارنة بوقود الطائرات التقليدي، ولكن هناك مشاطل لأن سعرها باهظ وغير متوافرة بكميات كبيرة. فهو أغلى بثلاث مرات من الوقود العادي، لذلك حتى لو تمكنت من الحصول عليه فهو ليس مستداماً تجارياً لأنه ليس مربحا.

ويضيف التقرير اعتماد التقنيات الخضراء ليس بالأمر السهل على الاتحاد وصناعة الطيران كافة. ويضيف المسؤول في شركة الطيران"نحن كشركات طيران لا نستطيع حلها بمفردنا. لا يستطيع المنظمون وواضعو السياسات والحكومات حلها بمفردهم، فهي بحاجة الى اتحاد الجميع.

يشار الى ان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد قدم تصريحاً مشتركاً مع وزيرة الطاقة، في حكومته كارين الهرار بخصوص التعهد بخفض انبعاث الغازات الى الصفر بحلول 2050. وقالت الوزيرة الهرار في حينه: "هذه خطوة صعبة ولكنها ضرورية في مواجهة دولة إسرائيل لأزمة المناخ، أنا واثقة من أن الاستثمار الضخم في الابتكار وتغيير عادات استهلاك الطاقة وإزالة الحواجز أمام تعزيز الطاقة المتجددة سوف ينجح في إعادة ضبط انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050، وإسرائيل ملتزمة بمحاربة أزمة المناخ من أجل مستقبل أطفالنا".