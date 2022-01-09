كازاخستان إحدى أبرز عواصم تعدين العملات الافتراضية

واصلت العملات الافتراضية اليوم الاحد تسجيل تراجعات منذ قرابة أسبوعين، وهذا لعدة أسباب أبرزها الأحداث في كازخستان التي تعد إحدى أبرز عواصم تعدين العملات الافتراضية لتصل البيتكوين إلى ما دون 42000 دولار للوحدة الواحدة من وهو مستوى لم تشهده العملة الرقمية منذ شهر أيلول / سبتمبر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قيمة بيتكوين وهى العملة الرقمية المشفرة الرئيسية فى العالم سجلت انحفاضا بنسبة 9ر4 بالمئة لتصل إلى 41008 دولارات، وهو ما يمثل تراجعا نسبته حوالى 40 بالمئة عن سعر 69000 دولار للبتكوين الواحد.

وفى الوقت ذاته انخفضت قيمة العملة الرقمية المشفرة إيثر وهى ثاني كبرى العملات الرقمية المشفرة بما يصل إلى 9 بالمئة وهو أدنى مستوى لها منذ الثلاثين من أيلول / سبتمبر..

وتعتبر كازاخستان ثاني أكبر عاصمة لتعدين العملات الافتراضية بقيادة بيتكوين، في وقت شهدت الإنترنت تقطعات خلال الأسبوع الماضي، من جانب الحكومة.

وتشهد كازاخستان من أكثر من أسبوع، أعمال عنف ناتجة عن ارتفاع أسعار سلع رئيسة إلى جانب الوقود، بينما تعتبر البلاد منتجا رئيسا للنفط بمتوسط 1.5 مليون برميل يوميا.