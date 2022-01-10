كازاخستان تسجيل خسائر بقيمة 212 مليون دولار منذ اندلاع الاحتجاجات مطلع الشهر الجاري

توقيف 5 آلاف و135 شخصا على صلة بالأحداث، إلى جانب توقيف 300 آخرين خلال محاولتهم الخروج من البلاد

أعلن وزير الداخلية المؤقت في كازاخستان، ييرلان تورغومباييف، في بيان، أن بلاده سجلت خسائر بقيمة 212 مليون دولار، منذ اندلاع الاحتجاجات مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري في مناطق غربي البلاد، احتجاجا على زيادة أسعار الغاز المسال وسوء الأوضاع المعيشية.

وأكد البيان أن الاحتجاجات تواصلت بعد يومين عبر الاستيلاء على المباني الإدارية عبر استخدام الأسلحة، ولفت إلى "عدم تقديم المحتجين أية مطالب لهم، مبيناً أنهم لا يميلون أيضاً إلى المباحثات".

وأشار البيان إلى قيام الشرطة منذ بداية الاحتجاجات، بتوقيف 5 آلاف و135 شخصا على صلة بالأحداث، إلى جانب توقيف 300 آخرين خلال محاولتهم الخروج من البلاد مصطحبين معهم كميات كبيرة من الأموال، والمركبات، والهواتف المحمولة والمقتنيات الثمينة.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، اندلعت احتجاجات في كازاخستان بسبب زيادة أسعار الغاز، أسفرت عن سقوط ضحايا وأعمال نهب وشغب في ألماتي، كبرى مدن البلاد وفي 5 يناير، أعلنت الحكومة استقالتها على خلفية الاحتجاجات المناهضة لها، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بهدف حفظ الأمن العام.

وتعد كازاخستان أكبر منتج عالمي لليورانيوم، وأدت الاضطرابات التي حدثت الأسبوع الماضي إلى قفزة ثمانية بالمئة في أسعار المعدن الذي يغذي محطات الطاقة النووية. وهي تاسع أكبر مصدّر للنفط في العالم إذ أنتجت حوالي 85.7 مليون طن في عام 2021، وعاشر أكبر منتج للفحم.

وتربط كازاخستان الأسواق الكبيرة سريعة النمو في الصين وجنوب آسيا بأسواق روسيا وأوروبا عن طريق البر والسكك الحديدية وميناء على بحر قزوين. ويصف هذا البلد نفسه بأنه ملتقى مشروع التجارة الصيني الضخم المعروف "بالحزام والطريق".