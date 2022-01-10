السلطات الجزائرية تفرض إجبارية الإدلاء بالبطاقة الوطنية مقابل اقتناء قنينة زيت من الدكاكين والأسواق الممتازة

"الجزائر ستحتل المرتبة الأولى إفريقيا في 2022 في تصدير المادة الأولية لإنتاج الزيت"

فرضت السلطات الجزائرية إجبارية الإدلاء بالبطاقة الوطنية مقابل الحصول على قنينة زيت من الدكاكين والأسواق الممتازة، كما انتشرت "طوابير المواطنين بمختلف المدن الجزائرية في انتظار الظفر بقنينة زيت للطهي، في ظل أزمة نفاذ المخزون الوطني من زيت الطهي بالجزائر"، وفق ما أورده موقع جريدة "التحدي الإفريقي".

كما فرضت الجزائر، مؤخرا، "ضرورة البلوغ لاقتناء قنينية زيت، ومنع بيعها للقصر، رغم الوعود التي أطلقتها لمحاصرة أزمة الزيوت، إلا أنها فشلت في نزع فتيل الخصاص المهول"، وتحولت قضية الزيوت إلى أزمة غير مسبوقة، حيث أضحت هذه المادة الأساسية إلى منتج نادر، يصعب العثور عليه"، بحسب ما ذكره موقع "الأحداث أنفو".

وأضاف الموقع أن "الأزمة الخانقة دفعت وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، لمنع بيع زيت المائدة للقصر"، معلنا " لن نتسامح مع المضاربين وسيتم التنسيق مع مصالح الأمن لمعاقبة المتسببين في ندرة زيت المائدة".

وفي السياق، قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أن "الشعب هو السبب في الأزمة، بسبب الاستهلاك غير العقلاني لزيت المائدة" ، قبل أن يستدرك أن "الجزائر ستحتل المرتبة الأولى إفريقيا في 2022 في تصدير المادة الأولية لإنتاج الزيت".