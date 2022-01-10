الاعلان عن اقامة أول بنك رقمي في إسرائيل

البنك الجديد "وان زيرو" يعتبر اول بنك في اسرائيل منذ 43 عاما وهو البنك الرقمي الاول

اعلن محافظ بنك اسرائيل، بروفيسور امير يارون صباح اليوم قراره رفع قيود الترخيص عن البنك الرقمي الاول ، "وان زيرو" والذي أسسه المدير العام السابق لشركة "موفيلاي" بروفيسور امنون شعشوع. واتخذ القرار بعد اقامة مخطط في بنك اسرائيل لتوسيع المنافسة في سوق البنوك في البلاد، وهذه هي أول مرة منذ 43 عاما يتم فيها انشاء بنك جديد في اسرائيل.

بروفيسور امير يارون قال في البيان الصادر "انا فخور بالمصادقة اليوم على ’وان زيرو’ البنك الرقمي الاول، ورفع كافة القيود عن الترخيص البنكي. بعد 43 عاما يقام بنك جديد في اسرائيل، وهذه بشرى أخرى للمنافسة والابتكار في النظام البنكي".

وأضاف :"ستواصل الجهة الرقابية مراقبة البنك عن قرب بمهنية وسترافقه على طول الطريق، مثلما ما نقوم به مع أي بنك آخر في إسرائيل. اتمنى للبنك النجاح وأتمنى أن يمهد اقامته الطريق لبنوك اضافية تساهم بالمنافسة ورفاهية المستهلكين". ايضا مراقب البنوك يائير ابيدو قال في بيان "هذا يوم سعيد بالنسبة لي كمراقب ، مراقبة البنوك عملت بجد في السنوات الاخيرة على تهيئة الظروف وازالة الحواجز التي تتيح اقامة بنك جديد في اسرائيل".