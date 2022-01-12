اتفاق يين شركة اسرائيلية وشركة عالمية لدفع فرص وتعاون لشركات اسرائيلية في دول الخليج

التوقيع ابرم بين شركة "رولاند برغر" العالمية وشركة "ستارت اب نيشن" الاسرائيلية

افادت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية ان شركة الاستشارات الدولية رولاند برغر ستتعاون مع شركة Start Up Nation Central الاسرائيلية في دفع الفرص التجارية والتعاون لشركات اسرائيلية تعمل بالابتكار التكنلوجي في دول الخليج.

وبحسب التقرير ،التعاون بين المنظمتين الذي وقع مؤخرا من خلال مذكرة تفاهم تشمل مجموعة واسعة من المبادرات الاستراتيجية، دفع اتفاقيات تجارية وأيضا نشاطات بحثية وتسويق مشترك، ومن المتوقع ان يدفع المشروع اتفاقيات ايراهيم ويساعد بتعزيز علاقات اسرائيل ودول التعاون الخليجي.

ويأمل كل من "رونالد برغر" و Start-Up Nation Central بحسب التقرير بأن يشجع التعاون لتشجيع الابتكار أن يتم توسيعه لمبادرات مشابهة في الشرق الاوسط.

منذ توقيع اتفاقيات ابراهيم، قادت منظمة Start-Up Nation Central العديد من الأنشطة لتعزيز مبادرات ومشاريع ابتكار اسرائيلية متنوعة مع دولة الامارات العربية من بينها اطلاق مجتمع UAE-IL Tech Zone في كانون ثاني/ديسمبر 2020، مجتمع خاص يضم أكثر من 2000 من رجال الاعمال ويربط بين الشركات، التقنيات، المبادرين وصناديق رأس المال وسلطات اماراتية واسرائيل.

ووقع في شهر تموز/يوليو الاخير اتفاق من قبل Start-Up Nation Central مع وزارة الامن الغذائي والمائي في دولة الامارات، والتي تعمل على ايجاد حلول لتحديات الامن الغذائي وتوفير المياه، ومؤخرا عمل التنظيم على اقامة منتدى الاعمال لدولة الامارات العربية اسرائيل، بالتعاون مع سفير دولة الامارات العربية في اسرائيل محمد آل حاجة، لمواصلة ودفع العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال نائب الرئيس لتطوير الاعمال بشركة Start-Up Nation Central جيرمي كلاتسكين ان "التغييرات السريعة التي تحدث بالشرق الاوسط هذه الفترة تتيح لنا تعزيز النشاط التجاري الواسع في المنطقة، Start-Up Nation Central تسعى لدعم التنوع البيئي والتكنلوجي والتجاري الاسرائيلي والتعاون مع دولة الامارات العربية، واقامة مركز ابتكار موسع في الشرق الاوسط يلبي التحديات الاقليمية والعالمية. نحن سعداء للمشاركة بالعمل مع "رولند برغر"، شركة دولية توفر الاستشارة الاستراتيجية التجارية في دول الخليج، ونراها الشريكة الأنسب لهذا النشاط التجاري".