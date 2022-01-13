الولايات المتحدة تسمح لكوريا الجنوبية بدفع تعويض قدره 61 مليون دولار لشركة إيرانية

"إذا لم يتم الإفراج عن موارد إيران المجمدة فلن تبث هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني مسلسلات هذا البلد"

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن تلقيها "ترخيصاً محدّداً " من وزارة الخزانة الأميركية، يسمح باستخدام النظام المالي الأميركي لدفع تعويض قدره 61 مليون دولار، للشركة الإيرانية "مجموعة ديّاني"، معربة عن أملها في "أن تساهم هذه النتيجة في تحسين العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية وإيران".

وأبلغ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، وزير خارجية كوريا الجنوبية حيونج إيوي-يونج أنه "إذا لم يتم الإفراج عن موارد إيران المجمدة، فلن تبث هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني مسلسلات هذا البلد"، مضيفا "أخبرت وزير خارجية كوريا الجنوبية أن أطفالنا يرون الكوريين في المسلسلات ويسألوننا: الكوريون طيبون، فلماذا لا يفرجون عن أموالنا".

وهدّدت إيران في العام المنصرم، بـ "اتّخاذ إجراءات قانونية ضدّ كوريا الجنوبية إذا لم تسدّد لها مبلغاً يزيد عن سبعة مليارات دولار ثمن الصادرات النفطية الإيرانية التي استوردتها سيول قبل العقوبات الأميركية" ولكنّها لم تتمكّن من تسديد ثمنها لطهران بسبب هذه العقوبات.

وأرسلت كوريا الجنوبية دبلوماسيين رفيعي المستوى إلى محادثات فيينا على أمل تحقيق تقدّم في ملف الأموال الإيرانية المجمّدة لديها، لكن طهران تشدّد على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.

وكان المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي، قد أصدر قراراً عام 2018، أمر بموجبه سيول بأن تدفع تعويضاً مالياً لديّاني بعدما فشلت مجموعة "دايوو إلكترونيكس" الكورية الجنوبية في 2010 في الاستحواذ على المجموعة الإيرانية المتخصّصة بتصنيع الآلات الصناعية.

ولم يتم دفع التعويض وقتها ممكنا، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، التي كانت تصدّر إلى كوريا الجنوبية النفط، وتستورد منها معدّات صناعية وقطع غيار للسيارات وأجهزة منزلية، قبل أن تنسحب الولايات المتحدة أحادياً من الاتفاق النووي في 2018 وتعيد فرض عقوبات مشدّدة على طهران.