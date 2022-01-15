صندوق اماراتي كبير يستثمر 100 مليون دولار في التكنولوجيا الإسرائيليّة

توقعات بان حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال العام الجاري سيبلغ ملياري دولار

استثمر صندوق "مبادلة" التابع لإمارة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 100 مليون دولار في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي. جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر قالت أنه بعد عام ونصف على الصفقة التي أدت إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين "إسرائيل" والإمارات، تتزايد الأعمال التجارية بين البلدين.

جدير بالذكر أن هناك شركات إسرائيلية عديدة تفتح مكاتب لها ومقرات في دبي وأبو ظبي، وذكر ان صندوق مبادلة الإماراتي الذي يدير أموالا بمبلغ 250 مليار دولار استثمر مؤخرا 20 مليون دولار في ست شركات إسرائيلية متخصصة في التكنولوجيا العالية (الهايتك) .

وذكرت الصحيفة الاميريكية أن هذه الاستثمارات الكبيرة بين الإمارات و"إسرائيل" تمثل علامة جديدة على تعميق العلاقات التجارية بين البلدين. وقالت إنه من المتوقع أن تصل التجارة بين البلدين إلى ملياري دولار هذا العام، ارتفاعاً من نحو 250 مليون دولار سنوياً قبل الاتفاقات، حسب بيانات إماراتية وإسرائيلية.

وبالرغم من حجم الاستثمار الصغير بالنسبة للشركة الإماراتية إلا أنها تعتبره استثمارا استراتيجيا أملا منها في انه سيستقطب بدوره شركات تكنولوجيا ناشئة للعمل في الدولة الخليجية التي تسعى الى إحداث تنوع اكبر في اقتصادها الذي يعتمد أساسا على النفط.