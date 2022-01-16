وزير الذكاء الاصطناعي الإماراتي: إسرائيل شريك مذهل

قال الوزير إن بلاده تطمح أن تصبح سويسرا الشرق الوسط، مضيفًا أن الإمارات رائد إقليمي في مجال تطوير التكنولوجيا.

قال عمر العلماء وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل خلال مقابلة حصرية عن بعد مع شبكة CNN إن بلاده تطمح أن تصبح سويسرا الشرق الوسط، مضيفًا أن الإمارات رائد إقليمي في مجال تطوير التكنولوجيا.

وأضاف العلماء إن بلاده لا تتطلع إلى السوق الإقليمية فقط، بل إلى إنشاء شركات عالمية من الإمارات العربية المتحدة وتتوسع إلى بقية العالم.

وأشار الوزير خلال اللقاء باللغة الإنجليزية إلى أن "اسرائيل شريك مذهل ونطمح من خلال التعاون وتوظيف المعارف الى أن نصبح سويسرا الشرق الأوسط".

وتم الإعلان أمس السبت عن استثمار صندوق "مبادلة" التابع لإمارة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 100 مليون دولار في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي. جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر قالت أنه بعد عام ونصف على الصفقة التي أدت إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين "إسرائيل" والإمارات، تتزايد الأعمال التجارية بين البلدين.