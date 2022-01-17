English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • اقتصاد
  • MSCI تعلن عن قرارها بشأن المشاركة الإسرائيلية في المؤشر الأوروبي الشهر القادم

MSCI تعلن عن قرارها بشأن المشاركة الإسرائيلية في المؤشر الأوروبي الشهر القادم

i24NEWS

دقيقة 1
تم تصوير مؤشرات الأسهم والعرض المالي في المقر الرئيسي لبورصة عموم أوروبا يورونكست في منطقة لا ديفينس ، بالقرب من باريس ، فرنسا ، في 21 نوفمبر 2019.
ERIC PIERMONT / AFPتم تصوير مؤشرات الأسهم والعرض المالي في المقر الرئيسي لبورصة عموم أوروبا يورونكست في منطقة لا ديفينس ، بالقرب من باريس ، فرنسا ، في 21 نوفمبر 2019.

أوفير إيال:"يمكن أن تتدفق المليارات على سوق رأس المال الإسرائيلي"

أكدت شركة المؤشرات الدولية MSCI، أنها ستقوم بنشر قرارها بشأن إدراج إسرائيل في مؤشرات الأسهم الأوروبية الرائدة بعد استطلاع رأي بين مديري الأصول الرائدين في السوق العالمية، في فبراير/شباط الوشيك، والتي في حالة الموافقة عليها، ستعطي إسرائيل دفعة كبيرة إلى الأمام.

Video poster

وأكد مدير الشؤون الدولية وتطوير الأعمال في هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، أوفير إيال، أنه "يمكن أن تتدفق المليارات على سوق رأس المال الإسرائيلي"، مضيفا "كان ذلك من أسوأ الأيام في تاريخ سوق رأس المال الإسرائيلي". حسبما ذكرت غلوبس .

وتابع إيال "بشكل غريب وغير معتاد ، لم تتم إضافة إسرائيل إلى أي من مؤشرات MSCI الإقليمية، وهي الدولة الوحيدة التي لم يتم إدراجها في أحد هذه المؤشرات" مشيرا "النتيجة هي أن المستثمرين الأجانب الذين يختارون الاستثمار في المنتجات في مؤشر إقليمي لا يتعرضون للسوق الإسرائيلي، الذي لم يستفد من الطلب المحتمل".

وأضاف إيال أنه إذا تم إدراج إسرائيل في المؤشر، فستستفيد الشركات الكبرى مثل Azrieli Group و Teva و Elbit Systems و 100 شركة أخرى أو نحو ذلك، مشددا "هذا يغير قواعد اللعبة، وإذا حدث فسيكون خبرًا رائعًا للسوق الإسرائيلي".

يشار إلى أن آخر مرة نشرت فيها MSCI قرارًا بشأن إسرائيل في مايو/أيار من عام 2010،خسرت الشركات والمستثمرون في سوق رأس المال المحلي قدرا كبيرا من المال.     