اتحاد الصناعيين في اسرائيل: تكبدنا خسائر فادحة جراء الموجة الخامسة من الوباء

في أعقاب المحنة الشديدة التي تم الكشف عنها فإن الصناعة والشركات في إسرائيل تجد صعوبة في الاستمرار في العمل

تحدث رئيس اتحاد الصناعيين الدكتور رون تومر في مؤتمر الصناعة والتكنولوجيا العالية مشيراً الى أن أكثر من 60٪ من المصنّعين أبلغوا عن تكبدهم أضرارًا جسيمة في خطوط الإنتاج عقب موجة كورونا الخامسة، وأعرب أكثر من 50٪ من الشركات المصنعة عن تقديرهم أن الضرر سيزداد سوءًا، وقد يؤدي الأسبوع المقبل إلى نقص في المنتجات على الرفوف.

وأوضح رئيس الاتحاد أن الأضرار الجسيمة ترجع إلى العدد القياسي للعمال الموجودين تحت قيد الحجر المنزلي بعد تأكدهم من إصابتهم بالفيروس. وأبلغ أكثر من نصف الشركات المصنعة في الدولة عن تلف مخزون المواد الخام للإنتاج وهنالك توقعات بأن يلحق الضرر بالإنتاج الأسبوع المقبل مع تفاقم الموجة الحالية وارتفاع عدد المرضى والمعزولين في المنازل.

وأضاف رئيس النقابة أنه " في أعقاب المحنة الشديدة التي تم الكشف عنها فإن الصناعة والشركات في إسرائيل تجد صعوبة في الاستمرار في العمل بشكل صحيح والحفاظ على استمرارية الإنتاج بسبب النقص الحاد في العمالة الغائبة بسبب الحجر."

وطالب تومر بإعطاء الفرصة لتمديد مهلة تسليم التقارير والمدفوعات، لتأجيل مدفوعات ضريبة الممتلكات كما كان الحال في الحكومة السابقة، بما في ذلك الدفع المسبق للموردين، من أجل تسهيل الأعمال. وأنهى حديثه بالقول "بهذه الطريقة فقط يمكننا أن نستمر في الازدهار والإنتاج رغم الوباء، ونضمن نمو الاقتصاد الإسرائيلي نحو الخروج من الأزمة".