اسرائيل تقر شراء 3 غواصات من ألمانيا من أحدث طراز تصل أولاها بعد 9 سنوات

من المقرر التصويت الأحد في الكنيست على إقامة لجنة تحقيق في اتفاقية شراء غواصات من المانيا تكتنفها شبهات منفعية

أعلن وزير الأمن بيني غانتس عن "شراء ثلاث غواصات عملياتية الأحدث على الإطلاق، في خطوة تندرج ضمن سلسلة إجراءات عملنا على الدفع بها خلال العام الماضي بهدف تجهيز وتمكين الجيش الإسرائيلي والاستعداد العملياتي على كافة الجبهات". وشكر غانتس الحكومة الألمانية على مساعدتها في إتمام الصفقة وعلى دعمها والتزامها بأمن إسرائيل، على ما قال. وأضاف "أنا واثق من أن الغواصات الجديدة ستعمل على تطوير قدرات البحرية وستساعد في الحفاظ على التفوق الأمني لإسرائيل في المنطقة".

أثمرت المفاوضات التي استمرت لسنوات عن توصل وزارة الأمن الإسرائيلية ووزارة الدفاع الألمانية و ThyssenKrupp الى اتفاق ينص على تطوير وإنتاج الغواصات المستقبلية لسلاح البحرية الإسرائيلي. ووقع الاتفاقية، اليوم الخميس، مدير عام وزارة الأمن اللواء (احتياط) أمير إيشيل، والمدير العام لشركة تيسين كروب الألمانية الدكتور رولف ورز، بوزارة الأمن في الكرياه بتل أبيب في مراسيم احتفالية متواضعة حضرها قائد سلاح البحرية دافيد ساعر سالما ومسؤولون كبار آخرون.

وبحسب النشر في واينت فإن هذا الإعلان يأتي وسط معرفة الضالعين بأنه من المرتقب التصويت الأحد القادم في الكنيست على إقامة لجنة تحقيق في اتفاية شراء غواصات من ألمانيا تكتنفها شبهات منفعية تورط بها وفق الاشتباه رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو.

و يُشتبه في أن مقربين من نتنياهو قد حصلوا على مبالغ مالية كبيرة، أثناء شراء إسرائيل لغواصات عسكرية وسفن حربية، صممها العملاق الصناعي الألماني تيسين كروب، بهدف الدفاع عن حقول الغاز الواقعة قبالة إسرائيل بملياري دولار.

وهاجم أشخاص مقربون من بيني غانتس، جدعون ساعر، اليوم، قائلين "إن وزير القضاء "كان يكذب في حججه" وأن "الوقت قد حان لقادة التحالف لتوضيح ما إذا كانوا يدعمون أو يعارضون إنشاء لجنة تحقيق حكومية في قضية الغواصة".

ومن المقرر أن تتقصى اللجنة بحال أقيمت القضية بعمق وبشكل مستقل، بخلاف اللجنة الوزارية التي حاول ساعر تشكيلها أواخر عام 2020.

وتشتري دولة إسرائيل ثلاث غواصات من سلسلة جديدة تسمى "دكار" بقيمة نحو 3 مليارات يورو. وبحسب الاتفاق فإن الحكومة الألمانية ستقوم بتمويل جزء من الاتفاقية من خلال منحة خاصة، وفقًا لاتفاقية موقعة بين البلدين في عام 2017.

ومن المقرر أن تستلم اسرائيل الغواصة الأولى في غضون تسع سنوات، وستكون الغواصات الثلاث على أحدث طراز في مجالها. و تشمل الاتفاقية الموقعة إنشاء نظام محاكاة فريد من نوعه، ورزمة دعم لوجستي وتزويد قطع غيار.