صناعة الدفاع السيبراني الإسرائيلية 2021 تحقق نموًا ثلاثي الأضعاف في ​​جمع الأموال

واحدة من كل ثلاث شركات تُعرف بأنها شركة يونيكورن بمجال الإنترنت في العالم هي شركة إسرائيلية

واصلت صناعة الدفاع السيبراني الإسرائيلية، في عام 2021، النمو وحققت أرقامًا قياسية جديدة في جميع المجالات. تُظهر البيانات التي تم جمعها ومعالجتها بواسطة National Cyber ​​Network أنه مقارنة بالعام الماضي ، تضاعفت المبالغ التي جمعتها صناعة الدفاع السيبراني في إسرائيل ثلاث مرات عن السنة الفائتة، ووصلت إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 8.8 مليار دولار. تم تسجيل أرقام قياسية إضافية في إجمالي الصادرات في الإنترنت وفي عدد الشركات الإسرائيلية التي دخلت نادي يونيكورن هذا العام - شركات تزيد قيمتها عن مليار دولار.

وفقًا للبيانات التي تم جمعها ومعالجتها، نفذت صناعة الإنترنت الإسرائيلية أكثر من 130 معاملة مختلفة تم فيها جمع مبلغ إجمالي قدره 8.8 مليار دولار - على نحو مضاعف ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي. بالإضافة إلى ذلك ، تم إصدار أربع شركات إلكترونية إسرائيلية هذا العام وأضيفت 11 شركة إسرائيلية إلى نادي يونيكورن المرموق في مجال الإنترنت وهي شركات تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار. ووفقًا للبيانات، فإن واحدة من كل ثلاث شركات تُعرف بأنها شركة يونيكورن بمجال الإنترنت في العالم هي شركة إسرائيلية.

تظهر البيانات أن الاستثمار في اسرائيل خلال السنة الأخيرة اتجه تصاعديا مقارنة بدول العالم، فقد تميز هذا العام بأكثر من 40 صفقة شراء لشركات إسرائيلية بتكلفة تقدر بأكثر من 3.5 مليار دولار . بالإضافة إلى ذلك ، بلغ إجمالي الاستثمار في الإنترنت في إسرائيل هذا العام 40٪ من الاستثمارات في العالم. ووفقًا لتحليل أجراه معهد التصدير، بلغ إجمالي الصادرات الإلكترونية العام الماضي 11 مليار دولار.