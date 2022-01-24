بتنسيق أمريكي مسبق: وزير الخارجية الإسرائيلي يحضر مؤتمر الابتكارات مع نظيره الصيني

أشار مسؤول إسرائيلي كبير إنه تم اعتماد التنسيق بشكل مبكر بغية الحفاظ على الشفافية مع الإدارة الأمريكية

كشف تقرير نشره موقع واللا الإسرائيلي أن إسرائيل لجأت الى التنسيق مسبقًا مع الولايات المتحدة حول تنظيم مؤتمر لجنة الابتكارات مع الصين جرى عقده اليوم الإثنين، وتم الاتفاق خلاله على خطط للتعاون الاقتصادي بين الصين واسرائيل.

وأشار مسؤول إسرائيلي كبير إنه تم اعتماد التنسيق بشكل مبكر بغية الحفاظ على الشفافية مع الإدارة الأمريكية، وهي مسألة حساسة للغاية عندما يتعلق الأمر بالتغلغل الصيني للاقتصاد الإسرائيلي.

وأشار المسؤول الكبير إلى أن مسؤولي وزارة الخارجية أطلعوا زملاءهم في وزارة الخارجية في واشنطن قبل أيام قليلة على موضوع المؤتمر المزمع عقده. وبحسب المسؤول الكبير، لم يبد الأميركيون أي معارضة أو تحفظ.

وعقد مؤتمر الابتكارات الإسرائيلية الصينية اليوم برئاسة وزير الخارجية يائير لابيد ونائب الرئيس الصيني. وقال لابيد في بداية الاجتماع إن لجنة الابتكارات "منصة مهمة تيسر لنا إنشاء العلاقات المتميزة بين البلدين والمضي فيها".