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بتنسيق أمريكي مسبق: وزير الخارجية الإسرائيلي يحضر مؤتمر الابتكارات مع نظيره الصيني

i24news

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وزير الخارجية الإسرائيلي وزعيم حزب يش عتيد يائير لابيد يتحدث في اجتماع للحزب في الكنيست في 8 نوفمبر ، 2021
Olivier Fitoussi / Flash90وزير الخارجية الإسرائيلي وزعيم حزب يش عتيد يائير لابيد يتحدث في اجتماع للحزب في الكنيست في 8 نوفمبر ، 2021

أشار مسؤول إسرائيلي كبير إنه تم اعتماد التنسيق بشكل مبكر بغية الحفاظ على الشفافية مع الإدارة الأمريكية

كشف تقرير نشره موقع واللا الإسرائيلي أن إسرائيل لجأت الى التنسيق مسبقًا مع الولايات المتحدة حول تنظيم مؤتمر لجنة الابتكارات مع الصين جرى عقده اليوم الإثنين، وتم الاتفاق خلاله على خطط للتعاون الاقتصادي بين الصين واسرائيل.

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وأشار مسؤول إسرائيلي كبير إنه تم اعتماد التنسيق بشكل مبكر بغية الحفاظ على الشفافية مع الإدارة الأمريكية، وهي مسألة حساسة للغاية عندما يتعلق الأمر بالتغلغل الصيني للاقتصاد الإسرائيلي.

وأشار المسؤول الكبير إلى أن مسؤولي وزارة الخارجية أطلعوا زملاءهم في وزارة الخارجية في واشنطن قبل أيام قليلة على موضوع المؤتمر المزمع عقده. وبحسب المسؤول الكبير، لم يبد الأميركيون أي معارضة أو تحفظ.

وعقد مؤتمر الابتكارات الإسرائيلية الصينية اليوم برئاسة وزير الخارجية يائير لابيد ونائب الرئيس الصيني. وقال لابيد في بداية الاجتماع إن لجنة الابتكارات "منصة مهمة تيسر لنا إنشاء العلاقات المتميزة بين البلدين والمضي فيها".