الرئيس التركي أردوغان: سنخفض اسعار الفائدة والتضخم في تركيا

اردوغان: معدلي الفائدة والتضخم في بلاده سينخفضان أكثر خلال المرحلة القادمة.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أنه يعزم على تخفيض معدل الفائدة والتضخم في بلاده خلال المرحلة القادمة. جاء ذلك في كلمة ألقاها اصناء مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع الخدمية بولاية غيراسون شمالي البلاد.

وبحسب ما نقل موقع وكالة الأناضول التركية، قال أردوغان: "سنخفض الفائدة، وسوف ينخفض التضخم أكثر". وأشار إلى أن القوى المعادية لتركيا تستهدف اقتصاد البلاد بكامل طاقتها في الأعوام الأخيرة بعد أن أدركت عجزها عن التحكم فيها كما تريد.

ووعد الرئيس التركي بأن يوصل تركيا إلى مستويات عالية في مجالات التعليم والصحة والأمن والعدالة. وتابع: "لهذا السبب دائما نبدأ تقديم خدماتنا وتنفيذ مشاريعنا في مجالات التعليم والصحة. وها نحن اليوم نفتتح عددا من المشاريع في غيرسون في هذا الإطار".

وأوضح أن تركيا قامت بما يترتب عليها من مسؤوليات تجاه عدد من هؤلاء الناس في منطقتها. وبيّن الرئيس التركي أن بلاده نجحت في مجابهة هذه التحديات "من خلال تعاضد الدولة مع الشعب". وشدد على أن تركيا دفعت ثمن هذه التحديات تارة من الناحية الأمنية وتارة أخرى من الناحية المالية.