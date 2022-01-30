عدد زوار معرض "إكسبو 2020" يكسر سقف 10 ملايين زائر

رفت الزيارات الافتراضية لمعرض "إكسبو 2020" تجاوز حاجز الـ72.5 مليون، مدفوعة بمجموعة من الفعاليات

من المتوقع أن يعرف معرض "إكسبو 2020" المقام في دبي ارتفاعا في عدد الزائرين الذي تجاوز حتى الآن 10 ملايين زائر خلال الأيام المقبلة، بحيث ستنتهي رحلة هذا الحدث العالمي في 30 مارس/آذار المقبل.

وعرفت الزيارات الافتراضية لمعرض "إكسبو 2020" تجاوز حاجز الـ72.5 مليون، مدفوعة بمجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المتاحة عبر "لايف من إكسبو"، فضلًا عن تغطية البث المباشر الواسعة النطاق، فيما ساهم أسبوع "الأهداف العالمية" الذي غادر نيويورك للمرة الأولى في تاريخه، واستضافه "إكسبو دبي" خلال الفترة من 15 إلى 22 يناير الجاري، في زيادة عدد زيارات المعرض العالمي بشكل ملحوظ. حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وقامت أكثر 20 فعالية مميزة، بالمشاركة في أسبوع "الأهداف العالمية" الذي أُقيم بالتعاون مع "الأمم المتحدة" منها ساندا أوجيامبو، المديرة التنفيذية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، وجيروم فوستر، الناشط الأميركي في مجال العدالة البيئية وأصغر مستشار للبيئة في البيت الأبيض على الإطلاق، وهيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، وكل من مناصري أهداف التنمية المستدامة، كاتب السيناريو البريطاني، ريتشارد كيرتس، والممثلة الأميركية روبن رايت، كما شارك وشارك افتراضيًّا في فعاليات الأسبوع بيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس.

كما شهد "إكسبو دبي" زيارة عدد كبير من المشاهير بمختلف المجالات حتى الآن كان آخرهم لاعب مانشستر يونايتد وأحد أساطير كرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي زار المعرض الجمعة الماضية، وشكر رونالدو الجماهير الحاضرة في ساحة الوصل، مؤكدًا حبه لمدينة دبي وأهلها، مشيرًا إلى حرصه على زيارة دبي سنويًا، مشددا أن دبي دائمًا تنجح في الأحداث المهمة، وطالب الجميع بالحرص على زيارة المعرض.

يشار أنه شارك في إحياء حفلات "إكسبو دبي" عدد من نجوم العرب مثل: راغب علامة، كاظم الساهر، ونانسي عجرم.