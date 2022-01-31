محكمة صومالية تقضي بعدم إعادة أموال إماراتية صودرت في 2018

محكمة إقليم بنادر قضت بتوجيه البنك المركزي بعدم الإفراج عن أكثر من 9 ملايين دولارد

رفضت محكمة صومالية، أمس الأحد، إعادة ملايين الدولارات التي صودرت في 2018 من طائرة إماراتية، في واقعة تسببت في توتر بالعلاقات بين البلدين قبل أن تعتذر مقديشو وتعد بإعادة المبلغ، ولا يتضح مدى اختصاص المحكمة بمثل هذا القرار أو تأثيره على تعهد الحكومة بإعادة الأموال.

وأكدت وسائل إعلام محلية صومالية، أن محكمة إقليم بنادر قضت بتوجيه البنك المركزي بعدم الإفراج عن أكثر من 9 ملايين دولار صودرت من على متن إحدى الطائرات الإماراتية، في تحركٍ مضاد لقرار النائب العام بإعادة تلك الأموال، حسب موقع الخليج أون لاين.

يأتي هذا القرارتزامنا مع الزيارة التي يؤديها رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الصومالية محمد حسين روبلي والوفد المرافق له إلى الإمارات، ومن المقرر أن يجري الوفد الصومالي خلال الزيارة مباحثات مع المسؤولين في دولة الإمارات تتعلق بالعلاقات الثنائية بين الدولتين.

وكانت السلطات الصومالية احتجزت في شهر أبريل/نيسان 2018، طائرة مدنية إماراتية واستولت على 9.6 ملايين دولار كانت على متنها، وذكر بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية حينها أن الإمارات استنكرت احتجاز الصومال طائرة مدنية إماراتية والاستيلاء على مبالغ مالية كانت على متنها.

وأضاف البيان: "أعربت دولة الإمارات عن استهجانها وشجبها واستنكارها لقيام السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها 47 شخصاً من قوات الواجب الإماراتية". مشيرا إلى أنه "تم الاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين تحت تهديد السلاح وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالي على بعض أفراد قوات الواجب الإماراتية".

ويذكر أن الرئاسة الصومالية أصدرت بياناً مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، قالت فيه إن الرئيس محمد عبد الله فرماجو وجه البنك المركزي في بلاده بعدم الإفراج عن الأموال الإماراتية لدخولها الدولة "بشكل غير قانوني".