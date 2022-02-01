أبو ظبي ستستثمر 10 مليارات دولار في شركات إسرائيلية

يأتي هذا تطبيقا للتعهد الذي منحه ولي عهد أبو ظبي لرئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو

علم موقع "غلوبس" الإسرائيلي أن الاماراتيين قرروا تنفيذ تعهد ولي العهد محمد بن زايد لرئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو واستثمار 10 مليارات دولار في شركات إسرائيلية خاصة بمجالات مختلفة.

وبحسب التقرير فإن صناديق الاستثمار الكبيرة في الامارات ستوزع بالاستثمارات، بما يشمل صندوق أبو ظبي للاستثمار ، وصندوق مبادلة، لكن الصندوق الأول الذي سيدخل الى السوق الإسرائيلي من خلال استثمار ملياري دولار هي صندوق أبو ظبي للنمو ADG من المجموعة القابضة ADQ، ويسعى الصندوق هذا العام استثمار 200 مليون دولار بالشركات الإسرائيلي ومبلغ مشابه سنويا على مدار عشر سنوات.

ونقل الموقع عن مسؤول اماراتي كبير مطلع على العملية قال إن في أبو ظبي ينتظرون بصبر استقرار النظام السياسي في إسرائيل قبل استئناف هذه الخطوات لتحقيق تعهد بن زايد. زيار ة هرتسوغ -شخصية رسمية ليست سياسية- كانت الموعد الصحيح لتحريك العمليات بشكل رسمي.

رئيس مجلس إدارة صندوق أبو ظبي للتنمية ADG، فارس محمد المزروعي اجتمع مع عدد من أعضاء البعثة الإسرائيلية الصغيرة التي ترافق الرئيس هرتسوغ وكان معه وزير التطوير الاقتصادي راشد عبد الكريم البلوشي ورئيس اتحاد الغرف التجارية في الامارات، عبدالله محمد المزروعي- شخصية محورية جدا بالتعاون الاقتصادي التجاري مع إسرائيل.

وفي الاجتماع تم مناقشة آلية المساعدة التي ستساعد من خلالها الهيئات الإسرائيلية مثل اتحاد الصناعيين ومعهد التصدير بتوجيه الاستثمارات وإيجاد الشركات الإسرائيلية التي تلائم الاحتياجات الإسرائيلية. هيئة هامة إضافية بالوصل بين الاستثمارات الإسرائيلية والشركات الإسرائيلية ستكون ستارت-آب نيشان سنترال.وهي شركة تخصصت في السنوات الأخيرة بالوضل بين شركات هايتك إسرائيلية لمستثمرين وشركات كبيرة في انحاء العالم. في العام الماضي، تعززت الصلة بين ستارت-اب نيشان سنترال والامارات وخصوصا مع السفيرة الاماراتي في إسرائيل محمد آل خاجة.

وصرح افي حسون، المدير العام لشركة ستارت-اب نيشان سنترال، والذي رافق حاشية الرئيس هرتسوغ بأن عملية ضخ استثمار 10 مليار دولار ذات أهمية كبيرة لكلا الطرفين، ووفقا له، الاماراتيون يستخدمون الاستثمار كأداة استراتيجية ، ويعبرون من خلال عن الأهمية التي يمنحونها للعلاقات مع إسرائيل. ويعتقد حسون أن إسرائيل تعتبر بالنسبة للاماراتيين رمزا للابتكار، وذلك بفضل الشركات الموجودة بها ولذلك فانها تعتبر استثمارا جيدا.