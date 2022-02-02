شركة ستارت آب إسرائيلية ستبدأ تدريب شركات إماراتية هذا الشهر

الشركة الإسرائيلية تبدأ هذا الشهر بتدريب موظفين في شركات إماراتية صغيرة ومتوسطة

شركة الستارت آب الإسرائيلية Elevation تسوق برنامج تدريب للمصالح الصغيرة والمتوسطة في دولة الامارات، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الإماراتية وغوغل، وبحسب موقع "غلوبس" فإن الحديث يدور عن نموذج تجريبي استثمرت فيه غوغل مئات آلاف الدولارات، وستنطلق الدورة الأولى منه هذا الشهر.

في شركة "اليفيشن" يقدرون ان الإيرادات المحتملة من العملية ستبلغ عدة ملايين من الشواقل، وذلك بفضل حقيقة أن الحكومة الإماراتية تعطي الأولوية لتدريب الموظفين الجدد والمهارات الجديدة كجزء من سياسة منتظمة.

والشركة الإسرائيلية التي أقيمت عام 2014 ، تختص ببناء برامج تأهيل وتدريب للموظفين الحاليين وتجنيد موظفين جدد من خلال عملية تدريبهم.

ويطلق على البرنامج الذي طورته الشركة بالتعاون مع غوغل SkillUp Embark ويهدف لمساعدة المصالح والشركات للتغلب على التحديات التي وضعتها ازمة كورونا، من خلال تدريب رقمي لتسويق منتجاتهم عبر الانترنت.هذه العملية نتجت بعد نجاح أكاديمية غوغل ShoppingIL التي أقيمت في إسرائيل بعد ما تسببته الجائحة من اضرار للعديد من الشركات التي لم تكن مؤهلة بالتسويق والبيع عبر الانترنت.

المدير العام لغوغل في إسرائيل باراك ريغف يقول بحسب التقرير بأن الاكاديمية نجحت بتدريب أكثر من 500 مصلحة صغيرة ومتوسطة في غضون 18 شهرا، وان 68% من خريجي الاكاديمية نجحوا بزيادة مبيعاتهم في غضون 60 يوما.