اتصالات حثيثة لتطوير منطقة التجارة الحرة بين إسرائيل والمملكة المتحدة

يناقش الطرفان التفاصيل المتعلقة بقمة التجارة والاستثمار بين إسرائيل والمملكة المتحدة المقرر عقدها بآذار الوشيك

من المقرر أن يلتئم اليوم، الأربعاء اجتماع بين وزيرة الدولة البريطانية للتجارة الدولية آن ماري تريفليان التي تعتبر هذه زيارتها الأولى لإسرائيل، ووزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيباي لمناقشة موضوع تطوير منطقة التجارة الحرة بين اسرائيل والمملكة المتحدة، وهي اتفاقية تم التوقيع عليها في 2019 ودخلت حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني 2021، بالتزامن مع انسحاب بريطانيا من اتفاق البركسيت.

وأشارت إدارة التجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية الى ضرورة إعادة النظر في الاتفاقية الحالية مع بريطانيا التي تستند إلى اتفاقية التجارة القديمة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي (منذ عام 1995)، بهدف الخروج باتفاقية حديثة ومحتلنة.

هذا ومن المقرر أن يناقش الطرفان التفاصيل المتعلقة بانعقاد "قمة التجارة والاستثمار بين إسرائيل والمملكة المتحدة"، وهي مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية ومكتب التجارة الدولية البريطاني، المقرر عقدها في آذار/مارس 2022 ، وتستضيفه المملكة المتحدة، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين ومندوين عن الشركات التجارية والغرف التجارية.

ويقدر حجم التجارة المتبادلة في السلع والخدمات بين الدولتين بنحو 7.7 مليار دولار في السنة. وتشير إدارة التجارة الخارجية إلى أن المملكة المتحدة هي ثالث أكبر شريك تجاري لإسرائيل في تجارة السلع والخدمات.

وأوضحت الحكومة البريطانية في نفس السياق، أن تريفيليان ستقوم بزيارة "إلى إسرائيل والأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية تستمرّ ثلاثة أيام" ستتوجه خلالها إلى رام الله "للقاء وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي بهدف "تعزيز الروابط بين شركات التكنولوجيا البريطانية والفلسطينية".

وأكدت لندن في بيان لها " إطلاق فترة مشاورات تمتدّ على ثمانية أسابيع للرأي العام والشركات، قبل مفاوضات يُفترض أن تبدأ في وقت لاحق هذا العام. تنوي بريطانيا أيضًا تنظيم قمة حول الابتكار بين البلدين في الربيع المقبل" وفق النشر في ا ف ب. وتجري بريطانيا مناقشات مع الهند وسبق أن أطلقت مفاوضات بشأن اتفاق تبادل حرّ مع ستّ دول عربية خليجية وتسعى أيضًا لتعزيز الروابط الاقتصادية مع الولايات المتحدة،