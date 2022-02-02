"تقرير: اجتماع "أوبك بلس" يقرر زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر مارس الوشيك

تزامن الاجتماع مع مخاوف من تحرك عسكري روسي وشيك ضد أوكرانيا واقتراب أسعار النفط الخام من أعلى مستوياتها

أوصى اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في "أوبك بلس"، اليوم الأربعاء، بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل اعتبارا من شهر مارس/آذار الوشيك، وأظهرت وثائق أوبك أن اتفاق "أوبك بلس"، سمح بزيادة الأعضاء للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في يناير/كانون الثاني المنصرم.

ويأتي هذا الاجتماع الحاسم لـ"أوبك بلس" مع اقتراب أسعار النفط الخام من أعلى مستوياتها في 7 سنوات، وهو ما سيؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار البنزين، وتزامن الاجتماع مع مخاوف من تحرك عسكري روسي وشيك ضد أوكرانيا.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدر، أن نحو 254 ألفا من الأعضاء العشرة في أوبك الذين يشاركون في الاتفاق.

ووجد مسح "رويترز"، أنه مع انخفاض الإنتاج عن الزيادة المخطط لها، زاد التزام أوبك بالتخفيضات التي تعهدت بها إلى 132 في المئة في يناير/كانون الثاني المنصرم، ارتفاعا من 127 في المئة في الشهر المنصرم، وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي دولارا إلى 89.20 دولار للبرميل.، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تصعد دولارا إلى 90.16 دولار للبرميل.

وتتردد أصداء ارتفاع أسعار النفط في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي، من حيث ارتفاع التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة وأوروبا، وارتفاع أسعار الوقود الأكثر تكلفة من أجل التدفئة، فضلا عن وقود الطائرات والسيارات.