وزير المالية الاسرائيلية يجهز خطة لمحاربة غلاء المعيشة

الخطة الاولى سيتم استعراضها الاربعاء القادم بينما الخطة الثانية سيتم استعراضها في 1 آذار

افاد القناة الاسرائيلية (13) ان وزير المالية افيغدور ليبرمان يجهز لحزمتين مختلفتين من التسهيلات للاقتصاد الاسرائيلي، الاولى سيتم عرضها بعد ظهر الاربعاء القادم والثانية ستدخل حيز التنفيذ فقط في 1 آذار/مارس القادم، وسيتركز كليهما بنفس الهدف ، تخفيض غلاء المعيشة.

الحديث عن خطط ترتبط بالمنتجات المرتبطة بالقطاع الخاص وايضا بالمدخلات الحكومية مثل سعر الكهرباء والوقود التي تثقل كاهل جيوب الاسرائيليين، هذه الخطوات لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي.

الخطوة الاولى، تشمل تخفيضات على الجمارك ستدخل حيز التنفيذ وسط حزيران/يونيو. والتخفيضات ستسرى على المنتجات الغذائية وعلى سلسلة من السلع الاستهلاكية في الاقتصاد. ثانيا ، يتم امكانية اعطاء دعم أسعار الكهرباء - لربما عن طريق الغاء الضرائب على الفحم، وذلك بهدف خفض التعريفة حتى النصف من معدل الزيادة الاصلي، اي 3% بدل 6%.

خفض ضرائب الداخل سيتركز على الطبقة المتوسطة والدنيا، وليس لاصحاب الدخل المرتفع. هذه الخطوة تثير خلافات ايضا في وزارة المالية نفسها، حيث يعتقد بعض المختصين ان الحديث يدور عن خطوة مغامرة للغاية في هذه الفترة التي تشهد فيها ميزانية الدولة عجز عميق ولا يوجد عليها اجماع، وهذا هو احد الاسباب بتأخر الخطة، كما ستقوم سلطة المنافسة بالفحص ان كانت هناك اسعار مبالغ بها على عدد من المنتجات.

وبحسب التقرير فانه يوم الاربعاء القادم سيتم عرض الخطة الاولى وفي 1 آذار/مارس سيتم عرض الحزمة الثانية، الميزانية التي ستخصص لهذه الخطط تقدر بعدة مليارات من الشواقل.