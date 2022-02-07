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ألمانيا : الإنتاج الصناعي يتراجع بفعل أزمات سلاسل التوريد

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سيارة نقل تنقل أنبوبًا لخط أنابيب الغاز الطبيعي Nord Stream 2 ، الذي لا يزال قيد الإنشاء ، في منطقة تخزين في ميناء Mukran في جزيرة Ruegen ، ألمانيا ، الثلاثاء ، 8 سبتمبر ، 2020
dpa via AP / Jens Buettner 2020©سيارة نقل تنقل أنبوبًا لخط أنابيب الغاز الطبيعي Nord Stream 2 ، الذي لا يزال قيد الإنشاء ، في منطقة تخزين في ميناء Mukran في جزيرة Ruegen ، ألمانيا ، الثلاثاء ، 8 سبتمبر ، 2020

قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، "إن الإنتاج الصناعي في البلاد نزل 0.3% على أساس شهري "

أكدت بيانات رسمية اليوم الاثنين،أن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض في ديسمبر /كانون الأوَّل الماضي، حيث تضرر أكبر اقتصاد في أوروبا في أواخر العام 2021 بفعل أزمات في سلاسل التوريد.

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وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، "إن الإنتاج الصناعي في البلاد نزل 0.3% على أساس شهري بعد ارتفاعه 0.3% في قراءة معدلة بالزيادة لنوفمبر/تشرين الثاني الماضي"، فيما كان استطلاع رأي أجرته وكالة "رويترز" أشار إلى "زيادة 0.4% في ديسمبر/كانون الأوَّل 2021".

يشار إلى أن الناتج الصناعي الألماني ارتفع بأكثر من المتوقع في أكتوبر/تشرين الأوَّل، حتى مع استمرار اختناقات الإمدادات على صعيد المواد الخام والسلع الوسيطة في تقويض الإنتاج بأكبر اقتصاد في أوروبا، وأوضح مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الناتج الصناعي ارتفع 2.8% على أساس شهري بعد انخفاضه 0.5% في سبتمبر في قراءة معدلة.