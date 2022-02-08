البحرين تصدر تأشيرات إقامة ذهبية "دائمة" لجذب المستثمرين والموهوبين

يتعين على صاحب الاستحقاق أن يكون قد أقام في البحرين لخمس سنوات على الأقل، وبراتب شهري لا يقل عن ألفين دينار

أعلنت دولة البحرين الاثنين، عن إصدار تأشيرات الإقامة الدائمة لجذب المقيمين والمستثمرين والموهوبين في خطوة غير مسبوقة. وستجدد تأشيرة الإقامة "الذهبية" التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، إلى أجل غير مسمى، وستمنح الحق في العمل بالبحرين والإقامة لأفراد الأسرة، وفق النشر في رويترز.

ويتعين على صاحب الاستحقاق أن يكون قد أقام في البحرين لخمس سنوات على الأقل، وبراتب شهري لا يقل في المتوسط عن 2000 دينار بحريني أي ما يعادل 5306 دولار أميركي. كما يشمل الاستحقاق ملاكي عقارات تتخطى قيمتها مستوى محدد، والمتقاعدين، والموهوبين الذين يستوفون معايير وشروطا معينة.

وسبق أن أعلنت البحرين في تشرين الأول/اكتوبر عن خطة جديدة للنمو الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي، تتصدرها مشاريع كبرى في البنية التحتية.

وتحذو البحرين بهذه الخطوة حذو الإمارات العربية المتحدة، فقد سبقت الجارة الخليجية الى الإعلان عن الإقامة الذهبية قبل عامين ومنحت تأشيرات أطول من حيث المدة الزمنية وأكثر تنوعا، والتمكين من الحصول على الجنسية الإماراتية، سعيًا منها للاحتفاظ بالمتخصصين في مهن معينة وعائلاتهم أطول فترة ممكنة.