شركة "تيفا" تصل إلى تسوية للأدوية الأفيونية مع تكساس بقيمة 225 مليون دولار

قال كين باكستون، إن شركة الأدوية تيفا الإسرائيلية وافقت على دفع 150 مليون دولار على مدى 15 عامًا

أكد المدعي العام لولاية تكساس الأمريكية، كين باكستون، أمس الإثنين، أن شركة تيفا الإسرائيلية للصناعات الدوائية توصلت إلى تسوية بقيمة 225 مليون دولار ، لحل الادعاءات القائلة بأن شركة الأدوية غذت وباء الأفيون في تكساس من خلال التسويق غير المناسب لأدوية الألم المسببة للإدمان.

وقال كين باكستون، إن شركة الأدوية تيفا الإسرائيلية وافقت على دفع 150 مليون دولار على مدى 15 عامًا، بالإضافة إلى تقديم 75 مليون دولار من عقار ناركان العام، وهو دواء يستخدم لمواجهة آثار الجرعات الزائدة.

وتعد هذه هي أكبر تسوية أبرمتها شركة Teva في أكثر من 3500 دعوى قضائية تواجهها والتي تسعى إلى تحميلها وغيرها من شركات الأدوية المسؤولة عن وباء المواد الأفيونية، والذي أدى إلى مئات الآلاف من الوفيات بسبب الجرعات الزائدة في العقدين الماضيين.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "تيفع" كاري شولتز ، في بيان إن "من مصلحة تيفع وضع هذه الحالات وراءنا ومواصلة التركيز على المرضى الذين نخدمهم كل يوم" ، وفقًا لرويترز .

يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأوَّل الماضي، حكمت هيئة محلفين في إحدى ضواحي نيويورك بأن شركة Teva Pharmaceuticals ساهمت في أزمة المواد الأفيونية، في أحد الأحكام حتى الآن بين آلاف الدعاوى القضائية في جميع أنحاء البلاد بشأن المسكنات. وجدت هيئة المحلفين أن شركة الأدوية لعبت دورًا فيما يسمى قانونًا بالإزعاج العام ولكن كانت له عواقب مميتة. وقالت شركة Teva في ذلك الوقت إنها “لا توافق بشدة” على الحكم وتخطط للاستئناف.