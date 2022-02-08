الشركات الاسرائيلية تعلن انها ستستــأنف رحلاتها الى المغرب

القرار جاء بعد اعلان المغرب انفتاحها على السياحة وانها ستستقبل السائحين المتطعمين

أفادت "يسرائيل هيوم" اليوم ان الشركات الاسرائيلية ’ال عال’ و’آركيع’ و’يسراير’ أعلنت أنها ستبدأ تسيير رحلات مباشرة الى المغرب قريبا جدا، ’ال عال’ ستبدأ تسيير الرحلات المباشرة في 14 شباط/فبراير.

في حين أعلنت ’اركيع’ ان الرحلات الى المغرب ستستأنف مرتين في الاسبوع، وابتداء من شهر نيسان/ابريل سيتم مضاعفتها الى اربع رحلات اسبوعية، في حين تنوي شركة ’يسراير’ البدء بتسيير الرحلات في 28 آذار/مارس.

وأعلنت المغرب أمس عن فتح اجوائها امام الرحلات الدولية، وسيسمح للمتطعمين الدخول الى المغرب، بدون الحاجة الى دخول حجر صحي، لكن يجب عليهم اجراء فحص كورونا، الاوضاع الصحية في المغرب المرتببطة بانتشار الفيروس آخذة بالتحسن وتم رفع حظر التجول الليلي.

وقال التقرير انه من خطوط الطيران الملكية المغربية من المتوقع ان تنضم هي الاخرى، وتقوم بتسيير رحلات مباشرة على الخطوط بين المغرب واسرائيل خلال الاسابيع القادمة.

في المقابل، شركة الطيران البرتغالية TAP أعلنت عن تسيير رحلات مباشرة الى اسرائيل ابتداء من 20 شباط/فبراير وستعمل على تسيير 4 رحلات اسبوعية على خط الطيران لشبونة-تل ابيب، وابتداء من 28 شباط /فبراير سيرتفع العدد الى خمس رحلات اسبوعية.