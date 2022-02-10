الحكومة الاسرائيلية تستعرض خطة لمحاربة غلاء المعيشة

في اطار الخطة سيتم اقامة لجنة خاصة لمكافحة الاحتكار وتشجيع المنافسة وفي اطار يتم دعم العائلات العاملة

استعرض كل من رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت ووزير المالية افيغدور ليبرمان ووزيرة الاقتصاد اورنا باربيباي في مؤتمر صحافي مساء الاربعاء الخطة الاقتصادية لمحاربة غلاء المعيشة، بموجب الخطة ، سيتم رفع الضريبة السلبية 20%، وفي المقابل سيتم خفض ضريبة الجمارك عن منتجات غذائية مثل اللحوم، الاسماك، الحنطة، البيض، وعلى المواد الاستهلاكية ، مثل ادوات المطبخ ، الاثاث ومواد التنظيف والمواد الخام المرتبطة بالصناعة.

بموجب الخطة، العائلات العاملة التي تدفع ضرائب ستحصل على نقاط اضافية لكل واحد من الزوجين في عام 2022، وستبلغ قيمة هذه الميزة في العائلة التي يعمل بها كلا الزوجين الى 5,352 وسيتمتع بهذه الميزة 530 الف من الأباء من الذين يدفعون الضرائب.

وتنوي وزارة المالية زيادة الدعم المقدم الى نويديات الاطفال التي تعمل في ساعات ما بعد الظهر للعائلات المتوسطة في المجموعات 4-5، حيث سيتم رفع الدعم للأطفال من جيل 3 حتى 8 سنوات الى 2500 شاقل لكل طفل سنويا، وستكلف الخطوة خزينة الدولة 150 مليون شاقل.

وأعلن وزير المالية عن زيادة منحة العمل للعمال ذوي الاجور المنخفضة وسيحصل عليها 300 الف من العمال على منحة عمل مع زيادة لمرة واحدة بقيمة 20% في عام 2022، معدل المبلغ الاضافي سيصل الى 800 شاقل سنويا، وسيصل الى مبلغ 1700 سنويا للامهات مع ثلاثة اطفال. هذه الخطوة تكلف خزينة الدولة 250 مليون شاقل.

وتطرق ليبرمان الى الخطوات لخفض اسعار الكهرباء ، والتي ستساهم بخفض الزيادة الى 2.4% بدل 6%، كما اعلن ليبرمان عن اقامة لجنة خاصة لمكافحة التركيز والاحتكار وزيادة المنافسة في قطاع الاغذية.

وأشارت القناة الاسرائيلية (13) الى أنه في الخطة التي استعرضها رئيس الحكومة والوزراء تم تحديد من هو المواطن المعياري: يدفع الضرائب، يذهب الى العمل، ويربح سوية مع زوجته او شريكه نحو 23 الف شاقل شهريا، اي الطبقة المنتجة والتي غالبيتها من العلمانيين ، ولذلك فانهم هم من سيتمتعون في هذه الميزات.