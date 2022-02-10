رئيسة المفوضية الأوروبية تكشف عن خطة استثمار بقيمة 150 مليار يورو لإفريقيا

الخطة بإطار مبادرة الاتحاد الأوروبي "البوابة العالمية" الهادفة الى رصد استثمارات بقيمة 300 مليار يورو

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن خطة استثمار بقيمة 150 مليار يورو (171 مليار دولار) لإفريقيا، وذلك خلال مؤتمر صحافي في دكار الخميس.

وتأتي الخطة في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي "البوابة العالمية" والتي تهدف الى رصد استثمارات تصل إلى 300 مليار يورو (340 مليار دولار) لتطوير البنية التحتية العامة والخاصة في أنحاء العالم.

ويرجح مراقبون أن المفوضية الأوروبية دفعت بهذه الخطة للرد على مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وتتهم الولايات المتحدة مبادرة "الحزام والطريق" وهي مشروع تصل قيمته إلى تريليون دولار لإقامة طرق وجسور وخطوط أنابيب وموانئ حول العالم وربطها بالسوق الصينية، بإيقاع الدول النامية في ديون بعرض تمويل رخيص لا يمكنها تحمله.

من جانبه، أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ، بالتوقيع على اتفاقات تجاوزت قيمتها 64 مليار دولار خلال قمة "مبادرة الحزام والطريق" بالصين، وأكد ان مزيدًا من الدول ستنضم الى هذا المشروع الضخم الذي سيؤدي الى إنشاء بنى تحتية تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وسط تأكيده على أنه سيركز على "تنمية مفتوحة ونظيفة وصديقة للبيئة.

وأكد شي أن مبادئ السوق ستطبق في جميع مشروعات التعاون التي تتضمنها المبادرة التي تهدف إلى إحياء طريق الحرير القديم الذي كان يربط بين الصين وآسيا وأوروبا. مشيراً إلى أن الشركات هي المحرك الأساسي لكل مشاريع "الحزام والطريق" التي ستطبق عليها كل مبادئ السوق، فيما تلعب الدول دوراً داعماً.