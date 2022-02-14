انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات بين اسرائيل والامارات لابرام اتفاقية تجارة حرة

وافتتح اليوم الجناح الاسرائيلي في معرض الاغذية والمشروبات Gulfood 2022 بمشاركة 11 شركة اسرائيلية

بدأت اليوم في جولة المباحثات الثالثة في إطار المفاوضات الخاصة لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين إسرائيل ودولة الامارات،وانطلق بداية الاسبوع وفد اسرائيلي برئاسة المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة الاسرائيلية د.رونين مالكا والذي يضم مسؤولين اسرائيليين، سيشاركون في المفاوضات لإنشاء منطقة تجارة حرة ، جاء هذا في بيان صادر عن الوزارة.

ويشار الى أن المفاوضات حول اتفاق تجارة حرة بين اسرائيل والامارات انطلق في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي بحضور وزيرة الاقتصاد والصناعة اورنا باربيباي ونظيرها الاماراتي.

وقبل انطلاق الجولة الثالثة اليوم من المفاوضات، أجرى المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة، د.رونن مالكا اجتماع عمل مع وزير التجارة الدولية لدولة الامارات د.ثاني بن أحمد.

وفي اطار الزيارة الى دبي، افتتح مالكا الجناح الاسرائيلي ، الذي اقامته ادارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة ومعهد التصدير، في إطار معرض الأغذية والمشروبات الكبير Gulfood 2022 المقام هذا الاسبوع في دبي، والذي تشارك فيه 11 شركة غذاء ومشروبات اسرائيلية.

وفي وقت لاحق من هذا الاسبوع، سيعقد مالكا سلسلة طويلة من اجتماعات العمل مع تجار التجزئة والمستثمرين الرئيسيين في الإمارات العربية المتحدة ، وسيزور الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو 2020 ، وسيلتقي بكبار المسؤولين الحكوميين في دبي وأبو ظبي ، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعزيز التعاون في مجال التجارة والتكنولوجيا والابتكار.